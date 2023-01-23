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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Пропала 28-летняя жительница Тюменской области

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI

В Тюмени ищут пропавшую девушку, ушедшую из дома 3 дня назад

Поиски пропавшей жительницы из села Березина Викуловского района Тюменской области Варвары Олеговны Звягинцевой продолжаются 3 дня. С 20 января 2023 года про ее местонахождение никто не знает.

В опубликованной ориентирке среди ее примет указаны рост 165 см, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.

На момент исчезновения Варвара была в темном камуфлированном костюме. Также на ней были черные берцы и черная шапка.

Волонтеры «Тюмень Регион Спас» предупреждают, что пропавшая может находиться в Тюмени.

Всех, кому станет известно о местонахождении Варвары Звягинцевой, просят звонить сюда 8-982-922-78-84.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли подростка, который, по неподтвержденным данным, целую неделю был у родственников.

В Тюмени завершены поиски 13-летнего подростка, пропавшего неделю назад
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#Общество#Поиск#Поиск людей#Поиск человека#Пропавшие#Пропавшие без вести#Елена Чебоксарова
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