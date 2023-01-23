Пропала 28-летняя жительница Тюменской области

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В опубликованной ориентирке среди ее примет указаны рост 165 см, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.
На момент исчезновения Варвара была в темном камуфлированном костюме. Также на ней были черные берцы и черная шапка.
Волонтеры «Тюмень Регион Спас» предупреждают, что пропавшая может находиться в Тюмени.
Всех, кому станет известно о местонахождении Варвары Звягинцевой, просят звонить сюда 8-982-922-78-84.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли подростка, который, по неподтвержденным данным, целую неделю был у родственников.