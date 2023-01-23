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Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Потанин озвучил инвестиционные приоритеты «Норникеля»

Сегодня, 16:47
Фото: pxhere.com
В связи с антироссийскими санкциями «Норникель» не планирует выходить на западные рынки, меняет инвестполитику и логистические цепочки, делая ставку на внутренний рынок и дружественные юрисдикции. Об этом заявил руководитель компании Владимир Потанин.

Сложности, возникшие в работе в прошлом году, привели к большому росту оборотного капитала «Норникеля». Как сообщил президент компании, поэтому сегодня идет перестройка логистических цепочек с ориентиром на дружественные страны, такие как Марокко, другие арабские страны, Китай, пишет kp.ru. Напрямую на жизнедеятельность компании и ее выживаемость это не влияет, но ограничивает финансовые возможности. В частности, удерживать старые рынке стало тяжелее, а завоевывать новые — затратное дело.

Президент «Норникеля» отметил, что развитие и внедрение собственных технологий — главный приоритет бизнеса. Уход западных компаний из России оказался эффективным для прокачки отечественных компетенций.

По словам Потанина, «Норникель» и промышленный район развиваются и будут развиваться, программа роста актуальна. При этом тепла в регионе производится с избытком, но требуется именно электричество. Ранее планировалась замена турбин ТЭЦ на те, что способны производить больше электричества и меньше пара. Однако проект не поддержали зарубежные партнеры. В настоящее время «Норникель» обсуждает с «Росатомом» возведение мини-АЭС в Норильске. К 2030 году данные установки начнут обеспечивать большую часть производства электроэнергии, нежели тепловой энергии.

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