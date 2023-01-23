Потанин озвучил инвестиционные приоритеты «Норникеля»

По словам Потанина, «Норникель» и промышленный район развиваются и будут развиваться, программа роста актуальна. При этом тепла в регионе производится с избытком, но требуется именно электричество. Ранее планировалась замена турбин ТЭЦ на те, что способны производить больше электричества и меньше пара. Однако проект не поддержали зарубежные партнеры. В настоящее время «Норникель» обсуждает с «Росатомом» возведение мини-АЭС в Норильске. К 2030 году данные установки начнут обеспечивать большую часть производства электроэнергии, нежели тепловой энергии.