Подростки испортили звезду в сквере Победы

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что 66-летнего жителя Тюменской области отстранили от управления транспортом инспекторы ГИБДД за отсутствие прав и показания алкотестера 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Инцидент произошел в Голышмановском районе. Инспекторам мужчина заявил, что он пил только квас.