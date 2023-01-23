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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

Подростки испортили звезду в сквере Победы

Сегодня, 03:18
Фото: 2GIS

В Тюмени подростки осквернили арку сквера Победы

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовано видео, на котором запечатлено, как группа подростков лазает по входной арке-звезде сквера Победы. Позже молодые люди начинают бросаться отломанными элементами экспозиции.
Сюжет
Тюмень

В комментариях под видеозаписью жители города уже в предвкушении извинений, которые ребятам придется принести, если их вычислят по камерам видеонаблюдения.

«Теперь будут „Мам, я очень сожалею. Больше никогда так не будет“ и она: „да, так не будет! Простите за позорище на всю Тюмень!“», — пишет горожанин.
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что 66-летнего жителя Тюменской области отстранили от управления транспортом инспекторы ГИБДД за отсутствие прав и показания алкотестера 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Инцидент произошел в Голышмановском районе. Инспекторам мужчина заявил, что он пил только квас.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Студенты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область
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