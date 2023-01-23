Подростки испортили звезду в сквере Победы

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В комментариях под видеозаписью жители города уже в предвкушении извинений, которые ребятам придется принести, если их вычислят по камерам видеонаблюдения.
«Теперь будут „Мам, я очень сожалею. Больше никогда так не будет“ и она: „да, так не будет! Простите за позорище на всю Тюмень!“», — пишет горожанин.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что 66-летнего жителя Тюменской области отстранили от управления транспортом инспекторы ГИБДД за отсутствие прав и показания алкотестера 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Инцидент произошел в Голышмановском районе. Инспекторам мужчина заявил, что он пил только квас.