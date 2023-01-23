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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Подробности ДТП: В Тюмени на Пермякова опрокинулась машина скорой помощи. Видео

Сегодня, 15:17
Фото: Скрин видео "Авто Тюмень - ДТП"

Машина скорой помощи опрокинулась на улице Пермякова в Тюмени. Двое пострадавших

В районе перекрёстка улиц Пермякова - 50 лет Октября столкнулись машина скорой помощи и внедорожник «Сузуки», сообщает подписчик паблика «Авто Тюмень – ДТП». На место инцидента прибыли несколько экипаже ДПС и сотрудники МЧС.

В пресс-службе ГИБДД подтвердили «Нашему городу», что машина скорой помощи опрокинулась после столкновения.

«Скорая ехала с включёнными маяками, «Сузуки» на зелёный сигнал светофора. Предварительно, двое пострадавших», - отметили в пресс-службе ГИБДД.

Место аварии огорожено, на улице дежурят инспекторы ДПС. О причинах аварии пока не сообщается.

Ранее «Наш город» сообщал, что сразу 3 машины столкнулись сегодня на улице Дружбы. Автомобили перекрыли две полосы движения, собралась пробка на улице Мельникайте. Пострадавших нет.

Сразу три машины столкнулись на перекрестке улиц Судоремонтной – Дружбы в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Дороги#Погода
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