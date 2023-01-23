Подробности ДТП: В Тюмени на Пермякова опрокинулась машина скорой помощи. Видео

Машина скорой помощи опрокинулась на улице Пермякова в Тюмени. Двое пострадавших

В районе перекрёстка улиц Пермякова - 50 лет Октября столкнулись машина скорой помощи и внедорожник «Сузуки», сообщает подписчик паблика «Авто Тюмень – ДТП». На место инцидента прибыли несколько экипаже ДПС и сотрудники МЧС.