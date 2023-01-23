Подробности ДТП: В Тюмени на Пермякова опрокинулась машина скорой помощи. Видео

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В пресс-службе ГИБДД подтвердили «Нашему городу», что машина скорой помощи опрокинулась после столкновения.
«Скорая ехала с включёнными маяками, «Сузуки» на зелёный сигнал светофора. Предварительно, двое пострадавших», - отметили в пресс-службе ГИБДД.
Место аварии огорожено, на улице дежурят инспекторы ДПС. О причинах аварии пока не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что сразу 3 машины столкнулись сегодня на улице Дружбы. Автомобили перекрыли две полосы движения, собралась пробка на улице Мельникайте. Пострадавших нет.