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Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:44

Updated Сегодня, 18:44

Переход в Тюмени у ЖК «Колумб», дело о домогательствах, студента допрашивали 5 часов

Сегодня, 18:44
Фото: 1MI

Дело о домогательствах, студента допрашивали 5 часов, переход в Тюмени у ЖК «Колумб»

Надземный пешеходный переход в Тюмени у ЖК «Колумб» будет построен до конца года. В правительстве региона сообщают, что строительные работы ведутся под контролем надзорных органов.

Надземный пешеходный переход в Тюмени у ЖК «Колумб» будет построен до конца года       

«По результатам торгов отобран подрядчик для строительства надземного пешеходного перехода. 30 января планируется заключение контракта. До конца года объект планируем построить», — сообщает директор Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев.

В регионе проектные работы ведутся по нескольким объектам.

В Тюменской области заново рассмотрят дело учителя, обвиняемого в домогательствах.

Рассмотрение уголовного дела тюменского учителя географии Омутинской СОШ № 2 Алексея Л. начнут заново. При первичном рассмотрении судья допустил грубые ошибки. Среди них - присутствие свидетелей обвинения на закрытом заседании, оглашение показаний свидетелей без их вызова в зал заседания, а также допрос ребенка в присутствии детского психолога, не имеющего соответствующего образования.

Тюменского студента почти 5 часов допрашивали после одиночного пикета.

Студент ТИУ в минувшую субботу вышел на одиночный пикет с первомайским лозунгом. Он пришел к зданию городской администрации Тюмени, но парня быстро задержали сотрудники МВД. Далее они почти 5 часов его допрашивали, а вечером нагрянули домой с обыском.

«Меня отвезли в 4-й отдел. Там допрашивали разные люди — узнавали адрес проживания, отношение к власти, к СВО», — рассказал «Нашему Городу» тюменец Антон И.

Тюменца задержали примерно в 3-4 часа дня, около 20:00 отпустили домой. Вскоре к нему приехали с обыском.

По предположению Антона, они искали еще плакаты с лозунгами или же антивоенную атрибутику. Найти ничего не удалось. Плакат, с которым он стоял у администрации, изымали при понятых.

Тюменского студента почти 5 часов допрашивали после одиночного пикета
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Экономика#Деньги#Дела судебные#Уголовные дела#Административные дела
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