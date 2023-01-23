Около 1500 личных приемов граждан провели депутаты в минувшем году

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Актуальной оставалась в минувшем году тема благоустройства. По просьбе жителей и по ходатайству Юрия Коновалова на опасном участке дорожки у школы № 69 установили перила. Вопрос был оперативно решен после обращения депутата в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
«При устройстве тротуаров и пешеходных дорожек с уклоном необходимо предусматривать перила, чтобы избежать травм на подъеме и спуске», — говорит Юрий Иванович.
О нарушениях графика перевозок по маршруту № 5 сообщили Роману Явнычу. По словам жителей, автобусы курсировали не по расписанию. После запроса депутата из администрации города перевозчику было направлено официальное письмо с требованием принять меры по неукоснительному соблюдению расписания и выполнению всех запланированных рейсов. Роман Явныч держит ситуацию на контроле.
Николай Моисеев выделил деньги на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей. Как рассказал народный избранник, активисты ТОСа жилого района Мелиораторов вместе с педагогами школы № 45 составили список ребят, родители которых не имели возможности порадовать своих детишек.
«Для меня очень важно поддержать ребят, поздравить их, пожелать здоровья и больших успехов в учебе», — подчеркнул Николай Афанасьевич.
Александр Захаров помог приобрести для артистов ветеранской организации 6-го микрорайона новые костюмы. График выступлений хора «Любавушка» насыщенный, и ветераны поблагодарили депутата за новые сценические образы.
Председатель городской Думы Евгений Заболотный отметил, что по каждому обращению проведена тщательная работа, 128 запросов направлены в различные ведомства для уточнения информации.
«Благодаря тесному взаимодействию жителей, депутатов и представителей администрации реализуются городские проекты и решаются частные вопросы тюменцев. Уверен, что такое эффективное взаимодействие продолжится и в 2023 году», — сказал Евгений Борисович.