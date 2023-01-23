Около 1500 личных приемов граждан провели депутаты в минувшем году

О нарушениях графика перевозок по маршруту № 5 сообщили Роману Явнычу. По словам жителей, автобусы курсировали не по расписанию. После запроса депутата из администрации города перевозчику было направлено официальное письмо с требованием принять меры по неукоснительному соблюдению расписания и выполнению всех запланированных рейсов. Роман Явныч держит ситуацию на контроле.