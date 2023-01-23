Что изменилось в Тюмени в 2023 году

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
Modified Сегодня, 01:24
Updated Сегодня, 01:24
С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда в регионе повысится с 15 279 рублей до 16 242 рублей.
В январе 2023 года в Тюменской области будут проиндексированы многие действующие пособия, также появится новое универсальное пособие.
Начиная с третьего месяца беременности, малоимущая тюменка получит ежемесячное пособие, составляющее половину ПМ. Так, в 2022 году размер пособия составлял 7 586 рублей. С 1 января минимальный уровень дохода с 13 919 рублей повысился до 14 375 рублей. Если беременная не является малоимущей, то ей полагается единовременная выплата в случае ранней постановки на учет. Подать заявлении будущая мама может только после того, как наступит 12-я неделя беременности, его рассмотрят за 10-20 дней.
Максимальная сумма пособия по беременности и родам составит до 530 976,06 рублей, в зависимости от того, как протекали роды. Если осложнений не было, то выплата за 140 дней будет назначена в размере 383 178 рублей 60 копеек, если были – 426 970 рублей 44 копейки. В случае многоплодной беременности за 194 дня размер составит 530 976 рублей 6 копеек.
Точная сумма выплаты устанавливается, в соответствии со страховым стажем и уровнем дохода в течение предшествующих двух лет будущей матери: 60- 100 % от средней зарплаты. Женщины, работающие по ГПХ, которые в 2022 году были оформлены по трудовому договору и отчисляли страховые взносы в размере от 4833 рублей, с января 2023 года имеют право на выплату по БиР.
На пособие по беременности также имеют право студентки очной формы высших, средне-профессиональных учреждений, заведений допобразования, контрактники.
Также право на декретный отпуск есть у официально трудоустроенных женщин, которые были уволены из-за ликвидации фирмы и встали на учет в Центр занятости в течение года после увольнения.
Сумма пособия составит 100 % средней заплаты женщины за 2 года до того, как она выйдет в декретный отпуск.
Единовременное пособие после появления на свет малыша в январе 2023 останется в размере 23 011 рублей. В феврале оно поднимется до 29 472 рублей. На единовременное пособие при рождении младенца имеют право претендовать все семьи, уровень их дохода при этом знания не имеет. Трудоустроенным родителям писать заявление не надо, а безработным нужно обратиться в Социальный фонд РФ. При этом следует помнить, что написать заявление нужно в течение полугода после появления малыша.
Данное пособие зависит от уровня заработка за предшествующие 2 года и составляет от него 40 %. Однако оно не может превышать размер выплаченных страховых вносов за этот срок. Максимальный размер в 2023 году– 33 281 рубля, минимальный – 8629 рублей. Подать заявление можно до того, как ребенку исполнится 2 года.
На первого ребенка выплачивают 150 тысяч рублей с 2020 года, на второго – 616 617 рублей, та же сумма положена на третьего и последующего ребенка, появившегося на свет или взятого из детдома с 2020 года, если предыдущие дети появились до введения маткапитала.
С 1 января единовременным пособием заменят 7 выплат на детей.
С начала 2023 года работающая мама имеет право на одновременное получение нескольких пособий. Это ежемесячное по уходу за малышом до полутора лет, универсальное и маткапитал на детей до трехлетнего возраста.
Но не все выплаты можно получить вместе с единым пособием. Так, к их числу не относится региональное пособие до трехлетнего возраста на третьего ребенка в семье и более.
Семьи, которым было отказано в единовременных выплатах, имеют право на получение пособий по старым образцам, установленным до текущего года.
Подать заявление имеет право один из родителей или усыновителей детей до 16 лет, проживающий в Тюменской области. Также написать заявку могут родители детей в возрасте до 18 лет, находящихся на обучении в общеобразовательных организациях, в случае среднедушевого дохода семьи, не превышающего ПМ работающих лиц, установленного в регионе за второй квартал года, который предшествует году подачи заявления на получение выплаты.
Отныне местные жители платят за общедомовые нужды, в соответствии с показателям приборов учета. Раньше платежи осуществлялись по нормативу. В первом квартале текущего года произведут перерасчёт. При наличии сверхнормативного потребления коммунальных ресурсов плата для собственников повысится, а в случае отрицательных показателей, наоборот, будет меньше.
Решается вопрос о выставлении перерасчета. В настоящее время есть несколько вариантов: единоразово (то есть в каком-то конкретном месяце, например, январь или март) или первые месяцы наступившего года, на которые можно «растянуть» сумму.
Что касается сферы транспорта, то здесь тюменцев тоже ожидают расходы.
С начала года повысилась стоимость за проезд в автобусах и маршрутках на 1 рубль: при наличном расчете – до 30 рублей, при безналичном – до 29 рублей.
Путешествовать в поездах теперь тоже придется за более высокую цену. Например, рейс Тюмень— Тобольск в вагоне 1 класса выйдет 848 рублей, 2 класса — 549 рублей. При этом за малышей до 7 лет платить не потребуется. Чтобы приобрести для них бесплатный билет, нужно предъявить свидетельство о рождении.
Отныне плата за техосмотр автомобилей в Тюменской области начинается с 913 рублей, то есть повышается более чем на 300 рублей. Подорожает услуга и для других видов транспорта: для грузовых машин – на 363 рубля (отныне 999 рублей), для мотоциклов – на 122 рубля (теперь 321 рубль), для автобусов – на 390 рублей (теперь 1563 рубля).
Цены на эвакуацию и хранение арестованного транспорта за час также вырастут: для категорий А и М стоимость составит свыше 59 рублей, для B и D (до 3,5 тонны) – более 118 рублей, BE и D – более 3,5 тонны и DE, C, CE – свыше 236 рублей. Стоимость хранения негабаритного транспорта в час теперь будет 355 рублей.