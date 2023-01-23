Что изменилось в Тюмени в 2023 году

Единовременное пособие после появления на свет малыша в январе 2023 останется в размере 23 011 рублей. В феврале оно поднимется до 29 472 рублей. На единовременное пособие при рождении младенца имеют право претендовать все семьи, уровень их дохода при этом знания не имеет. Трудоустроенным родителям писать заявление не надо, а безработным нужно обратиться в Социальный фонд РФ. При этом следует помнить, что написать заявление нужно в течение полугода после появления малыша.