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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Несчастные случаи постоянно происходят на перегоне ж/д станций у Тюменской области

Сегодня, 11:41
Фото: 1MI

На перегоне ж/д станций у Тюменской области постоянно происходят несчастные случаи

В районе перегона станций «Камышлов – Аксариха», где недавно поезд сбил 20-летнего молодого человека, постоянно происходят несчастные случаи. По данным телеграм-канала «Джокер из медиа Тюмень», местные жители уже давно просят построить надземный переход.
«Там постоянно происходят несчастные случаи и закрытие перегона на ремонтные работы. Местные жители просят построить надземный пешеходный переход, но их особо никто не слышит», - сообщает телеграм-канал «Джокер из медиа Тюмень».

Сегодня «Наш город» сообщал, что на перегоне Камышлов – Аксариха грузовой поезд сбил 20-летнего молодого человека. Инцидент произошел в Свердловской области рядом с границей тюменского региона.

Нетерпеливый мужчина получил серьезные травмы, попав под грузовой поезд
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#Общество#Происшествия#Безопасность на дорогах#Железнодорожная станция#Железные дороги#Несчастный случай#Александр Мязин
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