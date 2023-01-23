Несчастные случаи постоянно происходят на перегоне ж/д станций у Тюменской области

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
«Там постоянно происходят несчастные случаи и закрытие перегона на ремонтные работы. Местные жители просят построить надземный пешеходный переход, но их особо никто не слышит», - сообщает телеграм-канал «Джокер из медиа Тюмень».
Сегодня «Наш город» сообщал, что на перегоне Камышлов – Аксариха грузовой поезд сбил 20-летнего молодого человека. Инцидент произошел в Свердловской области рядом с границей тюменского региона.