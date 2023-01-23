Несчастные случаи постоянно происходят на перегоне ж/д станций у Тюменской области

На перегоне ж/д станций у Тюменской области постоянно происходят несчастные случаи

В районе перегона станций «Камышлов – Аксариха», где недавно поезд сбил 20-летнего молодого человека, постоянно происходят несчастные случаи. По данным телеграм-канала «Джокер из медиа Тюмень», местные жители уже давно просят построить надземный переход.