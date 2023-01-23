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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

На улице Дзержинского не работает освещение

Сегодня, 08:32
Фото: nashgorod.ru

На тюменской пешеходной улице Дзержинского не горят фонари

Читатели «Нашего города» сообщают о том, что они были неприятно удивлены прогулкой по разрекламированной улице Дзержинского. На левой стороне улице не горели фонари, а дети не могли поиграть на площадке из-за отсутствия освещения.
Сюжет
Тюмень
«Сегодня прогуливались с детьми по улице Дзержинского. Детская площадка ушла во тьму, канализационный люки оттаяли. Ужас! А ведь совсем недавно всё было отремонтировано», — расстроено рассказывает тюменка.

Причем это не первая жалоба на освещение пешеходной улицы. Изначально, когда ее еще только обустраивали, половина фонарей гирлянды, протянутой наверху — не работали.

Власти не подумали о местных жителях, открыв пешеходную улицу Дзержинского
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Ранее «Наш город» рассказывал, что улицей недовольны и тюменские водители. Из-за новомодного введения им приходится часами стоять в пробках и искать парковочные места.

#Алиса Вернер#Новости тюмени#Общество#Происшествия#Жалобы#Погода#Тюмень#Авария#Тюменская область
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