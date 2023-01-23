На улице Дзержинского не работает освещение

На тюменской пешеходной улице Дзержинского не горят фонари

Читатели «Нашего города» сообщают о том, что они были неприятно удивлены прогулкой по разрекламированной улице Дзержинского. На левой стороне улице не горели фонари, а дети не могли поиграть на площадке из-за отсутствия освещения.

Сюжет Тюмень