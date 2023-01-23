На улице Дзержинского не работает освещение

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
«Сегодня прогуливались с детьми по улице Дзержинского. Детская площадка ушла во тьму, канализационный люки оттаяли. Ужас! А ведь совсем недавно всё было отремонтировано», — расстроено рассказывает тюменка.
Причем это не первая жалоба на освещение пешеходной улицы. Изначально, когда ее еще только обустраивали, половина фонарей гирлянды, протянутой наверху — не работали.
Ранее «Наш город» рассказывал, что улицей недовольны и тюменские водители. Из-за новомодного введения им приходится часами стоять в пробках и искать парковочные места.