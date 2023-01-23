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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Мужчине грозит 10 лет тюрьмы за пакетик с порошком

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI

В Тюменской области поймали мужчину с пакетиком «синтетики»

Причиной для досмотра личных вещей подозреваемого стало его странное поведение. В одном из карманов был обнаружен пакетик с «N-метилэфедроном», массой свыше 1 грамма.

Наркотик обнаружили у ранее судимого жителя Уватского района 1973 года рождения. По словам задержанного, наркотик он приобрел бесконтактным способом для личного употребления.

Теперь на мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За хранение наркотического вещества он может оказаться в тюрьме на 10 лет.

В Тюмени пенсионерка спрятала наркотики в ведерке с мороженым
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени 67-летняя пенсионерка пыталась передать своему сыну в колонию посылку с наркотиками. Сверток с каннабисом и гашишем массой более 25 граммов пожилая женщина спрятала в ведерко с мороженым.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Первая медицинская помощь#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Наказание#Тюмень#Суд#Тюменская область
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