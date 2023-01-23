Мужчине грозит 10 лет тюрьмы за пакетик с порошком

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Наркотик обнаружили у ранее судимого жителя Уватского района 1973 года рождения. По словам задержанного, наркотик он приобрел бесконтактным способом для личного употребления.
Теперь на мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За хранение наркотического вещества он может оказаться в тюрьме на 10 лет.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени 67-летняя пенсионерка пыталась передать своему сыну в колонию посылку с наркотиками. Сверток с каннабисом и гашишем массой более 25 граммов пожилая женщина спрятала в ведерко с мороженым.