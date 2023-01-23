Мужчине грозит 10 лет тюрьмы за пакетик с порошком

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что в Тюмени 67-летняя пенсионерка пыталась передать своему сыну в колонию посылку с наркотиками. Сверток с каннабисом и гашишем массой более 25 граммов пожилая женщина спрятала в ведерко с мороженым.