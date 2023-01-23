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Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Мужчина ударил мать, чтобы получить деньги на мотоблок

Сегодня, 03:57
Фото: 1MI

В Тюменской области ради мотоблока мужчина избил собственную мать

Викуловкский суд признал Юрия Слепнева виновным по части 3 статьи 30, а также по пункту «г» части 2 статьи 161. В совокупности эти статьи предусматривают санкции за грабеж с применением насилия, не повлекшего опасность для жизни и здоровья потерпевшего.
Сюжет
Суд

Мужчина лишили свободы на 2 года 6 месяцев, условно, с испытательным сроком в 4 года.

Следователи выяснили, что в декабре минувшего года, пьяный Слепнев пришел в дом  матери и стал требовать у нее 40 тысяч рублей на покупку мотоблока. Получив отказ, сын нанес женщине около 4 пощечин и снова принялся требовать деньги.

Женщина испугалась такого проявления агрессии и позвонила своему брату, попросив того привезти 22 тысячи рублей. Но злоумышленник ждать денег не стал, он был уверен, что мать прячет их в доме. Он ударил женщину по лицу кулаком и скрылся.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал, от дачи показаний отказался.

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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что пьяный тюменец палкой проломил череп знакомому во время спора.

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