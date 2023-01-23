Мужчина ударил мать, чтобы получить деньги на мотоблок

Следователи выяснили, что в декабре минувшего года, пьяный Слепнев пришел в дом матери и стал требовать у нее 40 тысяч рублей на покупку мотоблока. Получив отказ, сын нанес женщине около 4 пощечин и снова принялся требовать деньги.