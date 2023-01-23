Мужчина ударил мать, чтобы получить деньги на мотоблок

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 04:00
Мужчина лишили свободы на 2 года 6 месяцев, условно, с испытательным сроком в 4 года.
Следователи выяснили, что в декабре минувшего года, пьяный Слепнев пришел в дом матери и стал требовать у нее 40 тысяч рублей на покупку мотоблока. Получив отказ, сын нанес женщине около 4 пощечин и снова принялся требовать деньги.
Женщина испугалась такого проявления агрессии и позвонила своему брату, попросив того привезти 22 тысячи рублей. Но злоумышленник ждать денег не стал, он был уверен, что мать прячет их в доме. Он ударил женщину по лицу кулаком и скрылся.
В ходе судебного заседания подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал, от дачи показаний отказался.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что пьяный тюменец палкой проломил череп знакомому во время спора.