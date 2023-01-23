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Posted Сегодня, 03:09

Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Мошенники запустили telegram-бота, проверяющего список мобилизованных по всей РФ

Сегодня, 03:09
Фото: 1MI

Злоумышленники рассылают жителям Екатеринбурга письма на почту и просят их данные

Мошенники рассылают сообщения на e-mail со ссылкой на telegram-бота, который за деньги обещает проверить, состоит ли гражданин в очереди на мобилизацию. Об этом информируют в telegram-канале «Екатское чтиво».

Первые две проверки злоумышленники предлагают сделать бесплатно, далее, разумеется, потребуется заплатить. При переходе на telegram-бота пользователь должен указать личные данные.

В telegram-канале «Екатское чтиво» попросили местных жителей не вестись на мошенничество и не предоставлять о себе никаких сведений.

Ранее «Наш город» писал, что от интернет- и телефонных злоумышленников пострадали 48 жителей Тюмени. Они выманивали у горожан деньги, представляясь «службой безопасности банка».

Фото: Екатское чтиво
Фото: Екатское чтиво
За неделю мошенники обманули тюменцев на 15 млн рублей
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#Елена Чебоксарова#Мошенники#Развод#Деньги#Мобилизованные#Частичная мобилизация#Мобилизация#Личные данные
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