Мошенники запустили telegram-бота, проверяющего список мобилизованных по всей РФ

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
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Updated Сегодня, 03:25
Первые две проверки злоумышленники предлагают сделать бесплатно, далее, разумеется, потребуется заплатить. При переходе на telegram-бота пользователь должен указать личные данные.
В telegram-канале «Екатское чтиво» попросили местных жителей не вестись на мошенничество и не предоставлять о себе никаких сведений.
Ранее «Наш город» писал, что от интернет- и телефонных злоумышленников пострадали 48 жителей Тюмени. Они выманивали у горожан деньги, представляясь «службой безопасности банка».