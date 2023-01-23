Мошенники запустили telegram-бота, проверяющего список мобилизованных по всей РФ

Злоумышленники рассылают жителям Екатеринбурга письма на почту и просят их данные

Мошенники рассылают сообщения на e-mail со ссылкой на telegram-бота, который за деньги обещает проверить, состоит ли гражданин в очереди на мобилизацию. Об этом информируют в telegram-канале «Екатское чтиво».

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