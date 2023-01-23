Минувшая неделя отличилась 48 пожарами

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Сотрудники МЧС сообщают, что по сравнению с прошлой неделей, количество возгораний уменьшилось на четыре.
Также с 16 по 22 января 42 раза спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП. 24 раза помощь специалистов МЧС понадобилась тюменцам в происшествиях, не связанных с огнем.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что возгорание частного дома в районе Маяка произошло вечером в это воскресенье. На место приехали спасатели, машины скорой помощи.