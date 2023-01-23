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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Минувшая неделя отличилась 48 пожарами

Сегодня, 06:12
Фото: МЧС по Тюменской области

В Тюменской области количество техногенных пожаров за неделю уменьшилось на четыре

В ходе прошедшей недели сотрудникам МЧС пришлось спасать 5 человек из очагов техногенных пожаров.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники МЧС сообщают, что по сравнению с прошлой неделей, количество возгораний уменьшилось на четыре.

Также с 16 по 22 января 42 раза спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП. 24 раза помощь специалистов МЧС понадобилась тюменцам в происшествиях, не связанных с огнем.

В одном из многоквартирных домов второго Заречного микрорайона возможен пожар
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что возгорание частного дома в районе Маяка произошло вечером в это воскресенье. На место приехали спасатели, машины скорой помощи.

#Алиса Вернер#Пожар#Правонарушения#Пациенты#Первая медицинская помощь#Происшествия#Новости тюмени#Общество#Водители#Тюмень#Тюменская область
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