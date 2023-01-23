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Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

«Макдональдс», «Бургер Кинг» и «КФС» стали больше зарабатывать на доставке

Сегодня, 16:47
Фото: 1MI

Рестораны Тюмени теряют прибыль от посетителей и активно переходят на доставку еды

В ушедшем году у заведений общепита в нашем городе увеличилась выручка от доставки блюд на дом, сообщили в издании «РБК Тюмень».

Так, «Макдональдс», «Бургер Кинг» и «КФС» за ушедший год получили меньше доходов от обслуживания в зале, чем от заказов еды на дом.

Однако еще далеко не все заведения общепита организовали доставку в нашем городе, поскольку для кого-то это слишком затратный процесс.

Но эксперты уверены, что, невзирая на различные трудности, рынок доставки продолжит расти и развиваться, а рестораны — терять заработок в залах.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени до 77 % увеличился спрос на курьеров и доставщиков, особенно востребованы автокурьеры.

Тюменские курьеры и доставщики стали хорошо зарабатывать
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#Елена Чебоксарова#Ресторан#Рестораны#Ресторанный бизнес#Доставка#Еда#Кафе#Прибыль
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