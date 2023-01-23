«Макдональдс», «Бургер Кинг» и «КФС» стали больше зарабатывать на доставке

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
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Updated Сегодня, 17:00
Так, «Макдональдс», «Бургер Кинг» и «КФС» за ушедший год получили меньше доходов от обслуживания в зале, чем от заказов еды на дом.
Однако еще далеко не все заведения общепита организовали доставку в нашем городе, поскольку для кого-то это слишком затратный процесс.
Но эксперты уверены, что, невзирая на различные трудности, рынок доставки продолжит расти и развиваться, а рестораны — терять заработок в залах.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени до 77 % увеличился спрос на курьеров и доставщиков, особенно востребованы автокурьеры.