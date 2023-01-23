Как выбрать хороший корм для собаки

Информация на этикетке корма не всегда может отражать качество используемых ингредиентов и их источника. Поэтому, некоторые производители могут использовать тактику, изменяя состав ингредиентов в списке. Например, разделение различных видов кукурузы, как кукурузные хлопья, молотая кукуруза или кукурузная крошка, чтобы скрыть высокое количество кукурузы в составе продукта.

Ингредиент «мясо» является сложным и, может быть, сбивающим при оценке его состава. Поскольку мясо содержит высокое количество воды, процент мяса после обработки может быть ниже чем кажется. В то же время, мясная мука может быть менее привлекательной для потребителей, но содержит больше мяса, поскольку почти не содержит веса воды.