Как не отравиться угарным газом

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменец попался на неудачной попытке «пристрелить» лифт. Нападение произошло на Мельникайте, 2к8. Двое мужчин зашли в лифт, после чего один стал хвастаться перед другим пистолетом. Но «понтоваться» он решил не только видом оружия