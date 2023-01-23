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Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Как не отравиться угарным газом

Сегодня, 05:12
Фото: 1MI

Жителей Тюмени врачи скорой помощи научили, как избежать отравления угарным газом

В департаменте здравоохранения сообщают, что врачам часто приходится спасать горожан, оказавшихся в зоне пожара, от отравления угарным газом. Однако в некоторых случаях интоксикацию можно предотвратить.
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Тюмень

Если вы почувствовали головную боль, тошноту, нарушение координации или онемение конечностей, то это первые признаки отравления угарным газом. В более тяжелых случаях может дойти до судорог и комы, а также нарушения дыхательной или сердечной деятельности организма.

Врачи уточняют, что степень отравления напрямую зависит от концентрации окиси углерода и длительности пребывания под действием этого токсического вещества. А потому при первых признаках интоксикации стоит вызвать бригаду скорой помощи. 

«До прибытия бригады при легком отравлении пострадавшего достаточно вывести на свежий воздух. При отсутствии сознания пострадавшего необходимо эвакуировать из очага в безопасное место, затем уложить на бок, чтобы не спровоцировать нарушение дыхания и аспирацию рвотными массами», — напоминают в региональном депздраве.

Если у человека остановилось сердце или дыхание, то необходимо немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. Действовать стоит быстро. При необходимости в процессе оказания помощи можно дышать редко и неглубоко.

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