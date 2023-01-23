Из-за жалоб в УФАС «Тюменская авиабаза» приостановила контракты на 66 млн рублей

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Победителем закупки № 0167200003422009789 (на 39,7 млн рублей) и № 0167200003422009790 (на 27 млн) стал «Тюменский научно-производственный центр Авиации общего назначения».
В данный момент жалобы «СИБИА» рассматривает УФАС. Стоит отметить, что по двум контрактам «Тюменская авиабаза» рассчитывает заключить договора на аренду воздушных судов на 740 лётных часов.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти арендуют вертолёты Ми-8Т и Ми-8АТМ с экипажем за 42 млн рублей.