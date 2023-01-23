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Updated Сегодня, 10:50

Из-за жалоб в УФАС «Тюменская авиабаза» приостановила контракты на 66 млн рублей

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI

«Тюменская авиабаза» приостановила контракты на 66 млн рублей из-за жалоб в УФАС

По данным сайта Госзакупки, «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» не смогла заключить два контракта на оказание услуг по предоставлению воздушных судов с экипажами. Определение поставщиков на данный момент приостановлено из-за жалоб в УФАС со стороны курганской авиакомпании «СИБИА».

Победителем закупки № 0167200003422009789 (на 39,7 млн рублей) и № 0167200003422009790 (на 27 млн) стал «Тюменский научно-производственный центр Авиации общего назначения».

В данный момент жалобы «СИБИА» рассматривает УФАС. Стоит отметить, что по двум контрактам «Тюменская авиабаза» рассчитывает заключить договора на аренду воздушных судов на 740 лётных часов.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти арендуют вертолёты Ми-8Т и Ми-8АТМ с экипажем за 42 млн рублей.

Тюменские власти арендуют вертолеты на 42 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Погода#Авиакомпании
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