Из-за жалоб в УФАС «Тюменская авиабаза» приостановила контракты на 66 млн рублей

«Тюменская авиабаза» приостановила контракты на 66 млн рублей из-за жалоб в УФАС

По данным сайта Госзакупки, «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» не смогла заключить два контракта на оказание услуг по предоставлению воздушных судов с экипажами. Определение поставщиков на данный момент приостановлено из-за жалоб в УФАС со стороны курганской авиакомпании «СИБИА».