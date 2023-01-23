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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Госучреждению региона отказали в возмещении 50 миллионов

Сегодня, 07:14
Фото: 1MI

Арбитражный суд Тюменской области отказал госучреждению в возмещении 50 млн. рублей

Дирекция коммунально-хозяйственного строительства»обратилась в суд с иском к администрации города Ялуторовска о возмещении вложений в объект нефинансовых активов муниципальной собственности в размере 49,8 миллиона. Однако учреждение получило отказ.
Сюжет
Суд

С 2008 по 2010 годы ДКХС выступало заказчиком работ по реконструкции канализационных очистных сооружений Ялуторовска. Средства на работы выделялись из регионального бюджета, в рамках реализации программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области на 2008–2010 годы».

Однако затраты учитывались на балансе ГБУ ТО «ДКХС». Руководство компании, полагая, что администрация обязана возместить  эти расходы, обратилось в арбитражный суд.

В ответ на претензию  администрация сослалась на отсутствие документов, подтверждающих вложений в объект муниципальной собственности и истечение срока исковой давности.

Суд принял сторону ответчика и иск был оставлен без удовлетворения.

В 2022 году ДКХС 43 раза фигурировало в процессах госзакупок, в качестве заказчика. За 10 лет существования компании, она выступала ответчиком в суде 141 раз, общая сумма исков превышает 380,2 миллиона рублей.

В качестве истца организация на данный момент является истцом в 6 делах, сумма которых составляет 303,7 миллиона рублей. Чаще всего руководство подает иски, касательно исполнения бюджетного законодательства.

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