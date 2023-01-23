Госучреждению региона отказали в возмещении 50 миллионов

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
С 2008 по 2010 годы ДКХС выступало заказчиком работ по реконструкции канализационных очистных сооружений Ялуторовска. Средства на работы выделялись из регионального бюджета, в рамках реализации программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области на 2008–2010 годы».
Однако затраты учитывались на балансе ГБУ ТО «ДКХС». Руководство компании, полагая, что администрация обязана возместить эти расходы, обратилось в арбитражный суд.
В ответ на претензию администрация сослалась на отсутствие документов, подтверждающих вложений в объект муниципальной собственности и истечение срока исковой давности.
Суд принял сторону ответчика и иск был оставлен без удовлетворения.
В 2022 году ДКХС 43 раза фигурировало в процессах госзакупок, в качестве заказчика. За 10 лет существования компании, она выступала ответчиком в суде 141 раз, общая сумма исков превышает 380,2 миллиона рублей.
В качестве истца организация на данный момент является истцом в 6 делах, сумма которых составляет 303,7 миллиона рублей. Чаще всего руководство подает иски, касательно исполнения бюджетного законодательства.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что декабрь 2022 года прошел удачно далеко не для всех тюменских фирм. Компанию, связанную с ARSIB, пытаются обанкротить, департамент лесного комплекса заплатит почти 2,9 млн рублей, а тюменская стройкомпания может стать банкротом из-за долга в 142 млн рублей.