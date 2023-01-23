Госучреждению региона отказали в возмещении 50 миллионов

С 2008 по 2010 годы ДКХС выступало заказчиком работ по реконструкции канализационных очистных сооружений Ялуторовска. Средства на работы выделялись из регионального бюджета, в рамках реализации программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области на 2008–2010 годы».



Однако затраты учитывались на балансе ГБУ ТО «ДКХС». Руководство компании, полагая, что администрация обязана возместить эти расходы, обратилось в арбитражный суд.



В ответ на претензию администрация сослалась на отсутствие документов, подтверждающих вложений в объект муниципальной собственности и истечение срока исковой давности.