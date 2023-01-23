«Единоросы» объяснили, почему ишимец получил субсидию в 1 копейку

В «Единой России» рассказали почему житель Тюменской области получил 1 копейку

В партии сообщили, что указанная в решении минимальная сумма — 0,01 рубля, подтверждает, что субсидия одобрена. При этом ее фактический размер будет рассчитан и предоставлен после 25 числа, с учётом сведений о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги.

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