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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

«Единоросы» объяснили, почему ишимец получил субсидию в 1 копейку

Сегодня, 08:30
Фото: 1MI

В «Единой России» рассказали почему житель Тюменской области получил 1 копейку

В партии сообщили, что указанная в решении минимальная сумма — 0,01 рубля, подтверждает, что субсидия одобрена. При этом ее фактический размер будет рассчитан и предоставлен после 25 числа, с учётом сведений о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги.
Сюжет
Тюмень

Жителю Ишима местная администрация предоставила субсидию в размере 1 копейки для оплаты услуг ЖКХ. После распространения этой информации в социальных сетях, разгорелся нешуточный скандал. 

Фото: nashgorod.ru

После нашей публикации об этой выплате, «Единая Россия» решила дать пояснения.

«Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» поясняет, что форма решения о предоставлении субсидии, закреплённая на портале Госуслуг, должна содержать сведения о сумме субсидии. Указанная в решении минимальная сумма  — 0,01 руб — подтверждает, что субсидия одобрена. При этом ее фактический размер будет рассчитан и предоставлен после 25 числа, — сообщают в партии.

Депутаты добавили, что в данном случае было невозможно указать фактическую сумму субсидии, о чём заявителю были даны соответствующие разъяснения.

Житель Ишима получил 1 копейку в качестве субсидии на оплату ЖКХ
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что «Единая Россия» отказалась спасать лишенную жилья пенсионерку из Тюмени.

#Алиса Вернер#Правонарушения#Новости тюмени#Общество#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Наказание#Тюменская область
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