«Единоросы» объяснили, почему ишимец получил субсидию в 1 копейку

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Жителю Ишима местная администрация предоставила субсидию в размере 1 копейки для оплаты услуг ЖКХ. После распространения этой информации в социальных сетях, разгорелся нешуточный скандал.
После нашей публикации об этой выплате, «Единая Россия» решила дать пояснения.
«Тюменское региональное отделение партии «Единая Россия» поясняет, что форма решения о предоставлении субсидии, закреплённая на портале Госуслуг, должна содержать сведения о сумме субсидии. Указанная в решении минимальная сумма — 0,01 руб — подтверждает, что субсидия одобрена. При этом ее фактический размер будет рассчитан и предоставлен после 25 числа, — сообщают в партии.
Депутаты добавили, что в данном случае было невозможно указать фактическую сумму субсидии, о чём заявителю были даны соответствующие разъяснения.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что «Единая Россия» отказалась спасать лишенную жилья пенсионерку из Тюмени.