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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

«Дышит, но не реагирует на нас»: врачи увезли ребенка в тяжелом состоянии

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI

В Тюмени у шестилетней девочки случился припадок

Шестилетняя девочка упала в обморок после внезапных судорог. Перепуганная мама ребенка тут же позвонила в скорую. Это случилось в обед 22 января, сообщают в областном Департаменте здравоохранения.

Отчаявшаяся женщина торопливо рассказала, что ее дочка дышит, но ни на кого не реагирует и никому не может ответить.

Машина скорой помощи добралась до указанного адреса за 8 минут. Ребенку поставили предварительный диагноз «состояние после судорог, впервые возникших». Маленькую тюменку срочно госпитализировали, сейчас она находится в ОКБ № 2.

Медики напомнили, как нужно оказывать первую помощь во время судорог. Так, больного советуют перенести, фиксируя шейный отдел позвоночника. Также человеку нужно положить под голову что-нибудь мягкое, не удерживая его силой, никаких лекарств тоже давать не нужно. Пытаться разжать челюсти, вставляя что-то между зубов, нельзя, поскольку это может привести к травмам.

Если пострадавший не придет в сознание до прибытия скорой, следует уложить его на бок, не пытаясь разбудить, — такое положение будет для него безопасным.

Ранее «Наш город» писал, что медики оказали помощь 10-летней девочке, которая получила глубокий порез стопы об осколок стакана.

 

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