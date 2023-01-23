«Дышит, но не реагирует на нас»: врачи увезли ребенка в тяжелом состоянии

Медики напомнили, как нужно оказывать первую помощь во время судорог. Так, больного советуют перенести, фиксируя шейный отдел позвоночника. Также человеку нужно положить под голову что-нибудь мягкое, не удерживая его силой, никаких лекарств тоже давать не нужно. Пытаться разжать челюсти, вставляя что-то между зубов, нельзя, поскольку это может привести к травмам.