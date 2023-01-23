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Published Сегодня, 01:47
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Чиновника крайне возмутило, что редкоземельные металлы поставляются в Евросоюз из Китая через территорию нашей страны.
«Вывод напрашивается такой: мы убиваем себя своими же руками. Кто отвечает за эти перевозки и почему до сих пор не были предприняты меры по устранению такого попустительства = преступления? Логистикой нужно управлять, а не тупо зарабатывать!» — написал депутат, ссылаясь на материал портала NEWS.ru.
Ранее в агентстве «Bloomberg» рассказали, что китайские редкоземельные металлы перевозятся в Европу через РФ. К настоящему времени их объем вырос.
Николай Брыкин выдвинул свою кандидатуру в Госдуму РФ по одномандатному округу № 185 в 2021 году. По итогам голосования его избрали депутатом по федеральным спискам от партии «ЕР».
Ранее «Наш город» писал, что Самюэль Жиго уверен в ошибочном мнении Европы по поводу неприветливости россиян.