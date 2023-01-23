nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:47

Published Сегодня, 01:47

Modified Сегодня, 02:46

Updated Сегодня, 02:46

Депутат Николай Брыкин потребовал обрубить все каналы поставки материалов в ЕС

Сегодня, 01:47
Фото: 1MI

Чиновник, выдвинутый в Госдуму от Тюмени, возмущен тем, как Европа производит оружие

Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин опубликовал в своем telegram-канале пост с призывом обрубить каналы поставки материалов в Европу для производства оружия.
Сюжет
Оружие

Чиновника крайне возмутило, что редкоземельные металлы поставляются в Евросоюз из Китая через территорию нашей страны.

«Вывод напрашивается такой: мы убиваем себя своими же руками. Кто отвечает за эти перевозки и почему до сих пор не были предприняты меры по устранению такого попустительства = преступления? Логистикой нужно управлять, а не тупо зарабатывать!» — написал депутат, ссылаясь на материал портала NEWS.ru.

Ранее в агентстве «Bloomberg» рассказали, что китайские редкоземельные металлы перевозятся в Европу через РФ. К настоящему времени их объем вырос.

Николай Брыкин выдвинул свою кандидатуру в Госдуму РФ по одномандатному округу № 185 в 2021 году. По итогам голосования его избрали депутатом по федеральным спискам от партии «ЕР».

Ранее «Наш город» писал, что Самюэль Жиго уверен в ошибочном мнении Европы по поводу неприветливости россиян.

Бывший футболист «Спартака»: Европа ошибается в отношении России
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Депутат#Депутат Госдумы#Европа#Поставки#Оружие#Спецоперация
Подпишитесь
Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
18 января 09:02
К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
18 января 04:26
Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку
18 января 10:24
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 01:38
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
19 января 11:52