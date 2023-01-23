«Борщ из-под крана»: что пьют тюменцы и за что платят

Несмотря на неприятный цвет, запах или вкус тюменцы вынуждены платить за воду по тарифу. В квитанциях за декабрь он составил 42 рубля за кубометр. Получается, что горожане отдают свои деньги, чтобы получить воду для всех домашних нужд, но пользоваться ей могут не всегда.