«Борщ из-под крана»: что пьют тюменцы и за что платят

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Тюменцы не устают писать в социальных сетях гневные посты и комментарии о качестве водопроводной воды в Тюмени.
Например, местный житель Андрей С. рассказал, что вода в его дом поступает с Метелевских водоочистных сооружений, и ужасно пахнет, имеет вкус ила. Анна Р. это подтвердила — у нее тоже в доме вонючая вода.
У Анны Л. проблема другая. Вода в её квартире пахнет не илом, а хлоркой. Внешний вид воды также часто подводит. На фото дом на улице Камчатской — это даже водой назвать сложно. Мало кто рискнул бы попробовать это «чудо света» на вкус.
«А водоканал видят тут кристально чистую воду. У них все нормально», — написала в соцсетях комментарий Марья И.
Среди горожан уже ходят шутки по поводу качества воды и реакции «Водоканала» на жалобы в соцсетях.
Например, пользователь Анар опубликовал фотографию воды коричневого цвета, с явным осадком. Комментаторы посмеялись, что представители «Водоканала» под постом ответят, что все в порядке.
«Настоящим сообщаем, что ваша жалоба рассмотрена. Была проведена внутренняя проверка, воду взяли на пробу. По результатам лабораторного исследования воды выявлено: из вашего крана течет артезианская вода, в связи с чем мы в праве повысить цену за качество воды в полтора раза», — с издевкой пишут местные жители.
Несмотря на неприятный цвет, запах или вкус тюменцы вынуждены платить за воду по тарифу. В квитанциях за декабрь он составил 42 рубля за кубометр. Получается, что горожане отдают свои деньги, чтобы получить воду для всех домашних нужд, но пользоваться ей могут не всегда.
Компания все же обращает внимание на претензии в соцсетях, хоть и не на все. Особо везучим представители организации даже отвечают. Но это далеко не всегда тот ответ, которого ждут обеспокоенные люди.
Например, о той красно-коричневой воде на ул. Камчатской они ответили так:
«На фото горячая вода. Также мы проверили качество холодной воды в магистральном водопроводе, вода соответствует нормативам. В случаях изменения качества горячего водоснабжения рекомендуем обращаться в управляющую компанию», — сообщил представитель «Росводоканал Тюмень».
«Наш Город» связался с организацией и уточнил, как же специалисты отрабатывают жалобы.
«Работа проводится по каждому обращению. Выезжает бригада, промывает сети, отбираются пробы для лабораторного анализа в подвале и на границе водораздела. Потом заявитель уведомляется о проведенной работе. Если абонент удовлетворен качеством услуг, то жалоба закрывается, если нет, то работа продолжается», — объяснили редакции в «Водоканале».
«Наш Город» задал вопросы начальнику лаборатории компании «Кванта+», занимающейся продажей фильтров для воды. Стало известно, какие вещества встречаются в тюменской воде.
«Чаще всего при лабораторном исследовании в водопроводной воде наблюдаются превышения по следующим показателям: марганцу, аммонию, окисляемости перманганатной. В зависимости от районов Тюмени в воде наблюдаются превышения по разным показателям», — рассказала «Нашему Городу» начальник химико-аналитической лаборатории «Кванта +» Светлана Обжирова.
Например, в 4-6 мкр, на ул. Широтной, Федорова, Олимпийской, на Войновке и Доме Обороны в воде обнаружено превышение по марганцу и окисляемости перманганатной.
На Лесобазе, ММС, мкр. Югре, Тарманах, Матмасах, Мысу и на ул. Ватутина — превышение содержания в воде марганца и аммония. В этих же районах вода имеет среднюю жесткость.
«Вода с таким содержанием жесткости будет приводить к образованию накипи в чайниках, посудомоечных и стиральных машинах, душевых кабинах», — уточнила Светлана.
Специалисты уточнили, что употребление водопроводной воды без дополнительной очистки может привести к проблемам со здоровьем. Например, если долгое время пить воду из-под крана средней степени жесткости, то может возникнуть мочекаменная болезнь.
«Если употреблять воду с повышенным содержанием марганца, могут появиться анемия, нарушение функционального состояния центральной нервной системы», — пояснила «Нашему Городу» начальник лаборатории.
Если же постоянно пить не очищенную воду с высоким содержанием аммония, то есть риск нарушения кислотно-щелочного баланса организма, работы ЖКТ. Повышение показателя перманганатной окисляемости может привести к заболеваниям нервной системы и крови.
Как заявляет эксперт, лучше всего в быту использовать фильтры с обратноосмотической мембраной — они лучше всего очищают воду.