39 пьяных водителей разъезжали по региону в минувшие выходные

В Тюменской области за выходные поймали 39 пьяных водителей

Все водители, которых сотрудники ГИБДД уличили в нетрезвом вождении, были отстранены от управления автомобилем. 12 из них были задержаны в ночь с воскресенья на понедельник.

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