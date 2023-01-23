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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

39 пьяных водителей разъезжали по региону в минувшие выходные

Сегодня, 08:09
Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области за выходные поймали 39 пьяных водителей

Все водители, которых сотрудники ГИБДД уличили в нетрезвом вождении, были отстранены от управления автомобилем. 12 из них были задержаны в ночь с воскресенья на понедельник.
Сюжет
Тюмень
«Большинство нарушителей выявлены в Тюмени и Тюменском районе. Каждый восьмой нарушитель сел за руль нетрезвым не в первый раз и подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение», — сообщают в ГИБДД по Тюменской области.
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Так инспекторы поймали водителя «УАЗ», который ехал из деревни в город — искал круглосуточный магазин. Он был остановлен на улице Магистральной, показания алкотестера — 0,78 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

А на улице Мельничной был задержан водитель, вовсе лишенный права управления транспортом за пьяное вождение. От освидетельствования на алкоголь мужчина отказался, хотя сотрудники ГИБДД отметили, что разговоры водителю давались с трудом.

теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что первые итоги проверки УМВД по Тюменской области показали, что 98 архивных номеров было выдано «по заказу» за 2021 и 2022 годы. Теперь обладателей номеров, по типу 001, возможно, будут опрашивать. 

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