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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

187 дел было заведено по статье за фейки об армии РФ

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI

187 фактов распространения фейков об армии выявлено за время существования закона

Вдобавок более 1700 требований об ограничении контента в интернете было получено Роскомнадзором по аналогичной причине, об этом рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов изданию «Известия».
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Суд
«Когда речь идет об иностранных ресурсах, целенаправленно занимающихся из-за рубежа дезинформированием людей для эскалации социальной напряженности, формирования негативного отношения к России, к нашим соотечественникам, разумеется, для таких ресурсов введенные уголовно-правовые запреты не будут иметь сдерживающего эффекта», — сказал  Краснов журналистам «Известий».

Известно, что по статье «о фейках» в суды страны были направлены уголовные дела по 78 преступлениям в отношении 67 человек.

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Одним из самых громких дел по данной статье, стала история тюменки Алисы К., которая написала на асфальте в центре города «Нет в***е». В ходе первого рассмотрения дела, девушке удалось доказать, что она выражала свое негодование в отношении воблы.

Но позже на решение суда была подана апелляция и второй раз доказать свою неприязнь к рыбе Алисе не удалось. В итоге ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей

#Алиса Вернер#Правонарушения#Общество#Происшествия#Жалобы#Суд#Наказание#Тюменская область
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