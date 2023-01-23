187 дел было заведено по статье за фейки об армии РФ

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
«Когда речь идет об иностранных ресурсах, целенаправленно занимающихся из-за рубежа дезинформированием людей для эскалации социальной напряженности, формирования негативного отношения к России, к нашим соотечественникам, разумеется, для таких ресурсов введенные уголовно-правовые запреты не будут иметь сдерживающего эффекта», — сказал Краснов журналистам «Известий».
Известно, что по статье «о фейках» в суды страны были направлены уголовные дела по 78 преступлениям в отношении 67 человек.
Одним из самых громких дел по данной статье, стала история тюменки Алисы К., которая написала на асфальте в центре города «Нет в***е». В ходе первого рассмотрения дела, девушке удалось доказать, что она выражала свое негодование в отношении воблы.
Но позже на решение суда была подана апелляция и второй раз доказать свою неприязнь к рыбе Алисе не удалось. В итоге ей назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.