nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

18 детей из нашего региона заболели коронавирусом

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI

72 положительных теста на коронавирус подтвердили в Тюменской области за сутки

На 23 января 2023 года в Тюменской области выявлено 72 человека, заразивших коронавирусной инфекцией, сообщают в федеральном оперштабе.

Среди больных — 18 несовершеннолетних лиц. Три человека с диагнозом лежат в больнице.

В настоящее время 772 пациента находятся под наблюдением врачей, одного из которых присоединили в аппарату ИВЛ. 9 коек развернуто, среди которых 22,2% — свободные.

За сутки специалисты провели 1 695 лабораторных исследований.

На сегодняшний день прививки против коронавируса поставили 1 429 846 местных жителей. Полным курсом вакцинации сделали 1 180 228 человек.

С момента начала пандемии в нашем регионе коронавирусной инфекцией заразились 254 744 местных жителя.

Ранее «Наш город» писал, что количество заболевших в Тюменской области снижается.

85 тюменцев заболели коронавирусом за последние сутки
Узнать подробнее
#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Вакцинация от коронавируса в Тюменской области#Больные#Больница#Областная клиническая больница#Врачи#Елена Чебоксарова
Подпишитесь
Судью по делу учителя, обвиняемого в домогательствах, сняли с дела
Сегодня, 10:08
За два года в регионе было куплено 98 «красивых» номеров
Сегодня, 06:21
Новые льготы и расходы: что ожидает жителей Тюмени в 2023 году
Сегодня, 01:20
Тюменский ковбой пытался «застрелить» лифт, но промахнулся
Сегодня, 04:50
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
19 января 11:52