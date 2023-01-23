18 детей из нашего региона заболели коронавирусом

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Среди больных — 18 несовершеннолетних лиц. Три человека с диагнозом лежат в больнице.
В настоящее время 772 пациента находятся под наблюдением врачей, одного из которых присоединили в аппарату ИВЛ. 9 коек развернуто, среди которых 22,2% — свободные.
За сутки специалисты провели 1 695 лабораторных исследований.
На сегодняшний день прививки против коронавируса поставили 1 429 846 местных жителей. Полным курсом вакцинации сделали 1 180 228 человек.
С момента начала пандемии в нашем регионе коронавирусной инфекцией заразились 254 744 местных жителя.
Ранее «Наш город» писал, что количество заболевших в Тюменской области снижается.