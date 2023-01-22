Йод и спички вошли в список товаров, значительно подорожавших в 2022 году

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Также в список товаров-рекордсменов по росту стоимости вошли спички (рост на 50%), мыло (рост на 44%), предметы женской гигиены (рост на 43%), легковые автомобили и дезодоранты (39 и 38,8% соответственно).
Существенно в 2022 году подорожали и средства для стирки и уборки – теперь они стоят дороже на треть по сравнению с 2021 годом. На 15% увеличились цены на бытовую технику.
С сфере услуг существенный рост продемонстрировали туристические путевки. В частности, отдых в Египте сегодня стоит дороже в 2,6 раза. Поездки в Турцию и ОАЭ Турцию подорожали на 118,6% (до 53,8 тыс. рублей) и 73,6% (около 68 тыс. рублей).
Что касается продуктов питания, то самый большой рост цен продемонстрировали молочный продукты – на 15%. В тоже время подешевел «борщевой набор» - цены на картофель, капусту и свеклу снизились от 26 до 53%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года выросли цены на сладости, макаронные изделия и хлеб. Стоимость этих продуктов увеличилась до 18%.