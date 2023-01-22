Йод и спички вошли в список товаров, значительно подорожавших в 2022 году

Росстат назвал самые подешевевшие за 2022 год товары

Росстат озвучил, какие товары и услуги больше всего подорожали по итогам 2022 года в России. Как выяснилось, наиболее всего в минувшем году выросли цены на йод – на 55%. Сегодня его стоимость составляет 42 рубля.

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