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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Йод и спички вошли в список товаров, значительно подорожавших в 2022 году

Сегодня, 05:32
Фото: 1MI

Росстат назвал самые подешевевшие за 2022 год товары

Росстат озвучил, какие товары и услуги больше всего подорожали по итогам 2022 года в России. Как выяснилось, наиболее всего в минувшем году выросли цены на йод – на 55%. Сегодня его стоимость составляет 42 рубля.
Сюжет
Тюмень

Также в список товаров-рекордсменов по росту стоимости вошли спички (рост на 50%), мыло (рост на 44%), предметы женской гигиены (рост на 43%), легковые автомобили и дезодоранты (39 и 38,8% соответственно).

Существенно в 2022 году подорожали и средства для стирки и уборки – теперь они стоят дороже на треть по сравнению с 2021 годом. На 15% увеличились цены на бытовую технику.

С сфере услуг существенный рост продемонстрировали туристические путевки. В частности, отдых в Египте сегодня стоит дороже в 2,6 раза. Поездки в Турцию и ОАЭ Турцию подорожали на 118,6% (до 53,8 тыс. рублей) и 73,6% (около 68 тыс. рублей).

Что касается продуктов питания, то самый большой рост цен продемонстрировали молочный продукты – на 15%. В тоже время подешевел «борщевой набор» - цены на картофель, капусту и свеклу снизились от 26 до 53%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года выросли цены на сладости, макаронные изделия и хлеб. Стоимость этих продуктов увеличилась до 18%.

 

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