Врачи ОКБ № 2 помогли тюменцу с острым нарушением мозгового кровообращения

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
«Компьютерная томография не показала признаков кровоизлияния, но после МРТ стало ясно, что в левой затылочной доле есть участок патологического МР-сигнала размерами до 10 мм», — сообщили в пресс-службе ОКБ № 2.
После обследования 53-летнего тюменца направили на стентирование внутренней сонной артерии. Врачи в ходе операционного вмешательства восстановили кровоток в сосуде в полном объеме. После операции пациент проходил стационарное лечение. На пятые сутки его выписали.
Как рассказал Евгений Бражевский, и. о. заведующего неврологическим отделением № 3, самые частые симптомы инсульта — нарушение двигательной, чувствительной функции, нарушение координации и речи. Иногда проявляется резкая головная боль, тошнота, многократная рвота.
Ранее «Наш Город» сообщал, что ВИЧ сразу после заражения выявить невозможно. Даже самые современные тесты могут уловить антитела к инфекции через 30-90 дней. Это называется «серологическое окно». Известны случаи, когда это «окно» затягивалось на год.