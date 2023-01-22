Врачи ОКБ № 2 помогли тюменцу с острым нарушением мозгового кровообращения

Ранее «Наш Город» сообщал, что ВИЧ сразу после заражения выявить невозможно. Даже самые современные тесты могут уловить антитела к инфекции через 30-90 дней. Это называется «серологическое окно». Известны случаи, когда это «окно» затягивалось на год.