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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Врачи ОКБ № 2 помогли тюменцу с острым нарушением мозгового кровообращения

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI

Тюменские врачи восстановили пациенту с инсультом мозговое кровообращение

В Областной клинической больнице № 2 в Тюмени выполнили операцию по стентированию пациенту с инсультом. Врачам удалось восстановить кровоток в пораженном сосуде, и тюменца выписали на пятые сутки.
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Тюмень
«Компьютерная томография не показала признаков кровоизлияния, но после МРТ стало ясно, что в левой затылочной доле есть участок патологического МР-сигнала размерами до 10 мм», — сообщили в пресс-службе ОКБ № 2.

После обследования 53-летнего тюменца направили на стентирование внутренней сонной артерии. Врачи в ходе операционного вмешательства восстановили кровоток в сосуде в полном объеме. После операции пациент проходил стационарное лечение. На пятые сутки его выписали.

Как рассказал Евгений Бражевский, и. о. заведующего неврологическим отделением № 3, самые частые симптомы инсульта — нарушение двигательной, чувствительной функции, нарушение координации и речи. Иногда проявляется резкая головная боль, тошнота, многократная рвота. 

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#Здравоохранение#Операция#Тюмень#Тюменская область#Врачи#Инсульт#Анна Доронина
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