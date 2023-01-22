В Тюменской области выставят на продажу земельный участок под КРТ

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году будет построен надземный пешеходный переход через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». Работами по возведению объекта займется компания «Мострострой-11». На строительство перехода потратят 247 миллионов рублей.