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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

В Тюменской области выставят на продажу земельный участок под КРТ

Сегодня, 07:49
Фото: ДОМ.РФ

В Тюменской области под застройку готовят землю площадью 50 гектар

В Тюменской области готовятся выставить на торги три земельных участка общей площадью около 50 гектар. В настоящее время документы к проведению аукционов находятся в стадии агентирования.
Сюжет
Тюмень

По данным ДОМ.РФ, на торги будет выставлены земельные участки в районе улицы Плехановской площадью 17,8 гектар, на Окружной дороге (1,9 гектар) и в деревне Труфаново (площадь 29 гектар). На участке в районе улицы Плехановской возможна реализация проекта КРТ, строительство среднеэтажных, малоэтажных и блокированных жилых домов.

Аукционы состоятся во втором и третьем квартале 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году будет построен надземный пешеходный переход через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». Работами по возведению объекта займется компания «Мострострой-11». На строительство перехода потратят 247 миллионов рублей.

«Мостострой-11» построит в Тюмени пешеходный переход за 250 миллионов рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Торги#Земельные участки#Аукцион#Тюмень#Тюменская область
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