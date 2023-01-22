В Тюменской области выставят на продажу земельный участок под КРТ

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
По данным ДОМ.РФ, на торги будет выставлены земельные участки в районе улицы Плехановской площадью 17,8 гектар, на Окружной дороге (1,9 гектар) и в деревне Труфаново (площадь 29 гектар). На участке в районе улицы Плехановской возможна реализация проекта КРТ, строительство среднеэтажных, малоэтажных и блокированных жилых домов.
Аукционы состоятся во втором и третьем квартале 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году будет построен надземный пешеходный переход через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб». Работами по возведению объекта займется компания «Мострострой-11». На строительство перехода потратят 247 миллионов рублей.