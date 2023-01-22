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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

В Тюменской области стало меньше безработных

Сегодня, 04:28
Фото: 1MI

В Тюменской области стало меньше безработных и больше трудоустроенных

Жители Тюменской области стали реже обращаться в службу занятости и чаще находить работу. К такому выводу пришли специалисты регионального департамента труда и занятости по итогам 2022 года.
Сюжет
Тюмень

Согласно статистике, в службы занятости в 2022 году обратились 55,9 тысяч человек, 38,2 тысячи из них или 68,4% нашли работу. Тогда как в 2021 году на учет в центрах занятости населения было поставлено 73,3 тысяч человек, 58,5% из них или 42,7 тысяч человек было трудоустроено.

По данным на 1 января 2023 года в Тюменской области численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы составляет 5 тысяч 477 человек, численность граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных — 3 тысячи 245 человек.

Общий уровень регистрируемой безработицы составляет 0,44%. В банке вакансий представлено более 20 тысяч предложений о работе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году под сокращения попадут 120 человек. В 2021 году в тюменских компаниях сократили порядка 840 работников.

Сколько тюменцев попадут под сокращение в 2023 году
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Служба занятости населения#Тюмень#Тюменская область
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