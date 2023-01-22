В Тюменской области стало меньше безработных

Согласно статистике, в службы занятости в 2022 году обратились 55,9 тысяч человек, 38,2 тысячи из них или 68,4% нашли работу. Тогда как в 2021 году на учет в центрах занятости населения было поставлено 73,3 тысяч человек, 58,5% из них или 42,7 тысяч человек было трудоустроено.