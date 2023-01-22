В Тюменской области стало меньше безработных

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Согласно статистике, в службы занятости в 2022 году обратились 55,9 тысяч человек, 38,2 тысячи из них или 68,4% нашли работу. Тогда как в 2021 году на учет в центрах занятости населения было поставлено 73,3 тысяч человек, 58,5% из них или 42,7 тысяч человек было трудоустроено.
По данным на 1 января 2023 года в Тюменской области численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы составляет 5 тысяч 477 человек, численность граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных — 3 тысячи 245 человек.
Общий уровень регистрируемой безработицы составляет 0,44%. В банке вакансий представлено более 20 тысяч предложений о работе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году под сокращения попадут 120 человек. В 2021 году в тюменских компаниях сократили порядка 840 работников.