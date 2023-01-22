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Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Новый участок трассы Тюмень — Омск открыли для движения

Сегодня, 04:46
Фото: ГИБДД

Открыто движение по новому участку трассы Тюмень-Омск в Ялуторовском районе

В Тюменской области открыли для движения транспортных средств расширенный до четырех полос участок федеральной трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе.
Сюжет
Тюмень

На участке с 42 по 74-й километр автодороги установлены разделительные ограждения, исключающие встречный разъезд транспорта. На 58-м километре установлен временный светофорный объект на выезде из поселка Беркут. Он будет действовать до окончания строительства разворотной петли.

В настоящее время на открытом участке федеральной трассы Тюмень — Омск движение автомобилей контролируют дополнительные наряды ДПС. Сотрудники ГИБДД информируют водителей об изменениях в организации движения, необходимости выбирать безопасный скоростной режим.

Разрешенная скорость движения на новом участке трассы — 90 километров в час. С 61 по 63-й километр скорость ограничена до 59 километров в час в связи с дорожными работами.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году на дорогах Тюменской области произошло 2 тысячи 439 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 3 тысячи 434 человека, 171 человек погиб.

В Тюменской области растет детская аварийность и число ДТП с участием автобусов
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#Валентина Бурнашева#Омск#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#Дороги#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область
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