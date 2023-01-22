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Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

В Тюменской области изучат занятость и доходы населения

Сегодня, 17:10
Фото: 1MI

Тюменьстат оценит уровень доходов жителей Тюменской области

В «Тюменьстате» проведут исследование относительно трудоустройства местных жителей и их доходов. Оно охватит граждан юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, сообщают в пресс-службе предприятия.

С 16 января до 14 февраля февраля проходит выборочное исследование, в ходе которого собираются опросить более 700 семей в нашем регионе. Проводится оно по двум видам опросников: для семей и для молодых граждан страше 16-ти. Местным жителям нужно будет дать ответы про свой совокупный доход, соцвыплаты, выплаты на детей до 16-летнего возраста. А у каждого гражданина старше шестнадцати поинтересуются, какое образование он получил, где работал и участвовал ли в соцпрограммах.

Всего в  исследовании будут задействованы 1422 респондента из трех регионов, среди них – 543 человека от 16 лет в Тюменской области.

Полученная информация позволит подготовить статистику, которая даст возможность оценить уровень трудовой занятости и материального благополучия разных групп населения.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области 144 безработных гражданина с помощью служб занятости могут получить средства на открытие своего дела.

 

Службы занятости содействуют безработным тюменцам в открытии своего дела
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#Елена Чебоксарова#Тюменьстат#Безработные#Выплаты#Статистика#Исследования#Опрос
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