В Тюменской области изучат занятость и доходы населения

С 16 января до 14 февраля февраля проходит выборочное исследование, в ходе которого собираются опросить более 700 семей в нашем регионе. Проводится оно по двум видам опросников: для семей и для молодых граждан страше 16-ти. Местным жителям нужно будет дать ответы про свой совокупный доход, соцвыплаты, выплаты на детей до 16-летнего возраста. А у каждого гражданина старше шестнадцати поинтересуются, какое образование он получил, где работал и участвовал ли в соцпрограммах.