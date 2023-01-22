В Тюменской области изучат занятость и доходы населения

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
С 16 января до 14 февраля февраля проходит выборочное исследование, в ходе которого собираются опросить более 700 семей в нашем регионе. Проводится оно по двум видам опросников: для семей и для молодых граждан страше 16-ти. Местным жителям нужно будет дать ответы про свой совокупный доход, соцвыплаты, выплаты на детей до 16-летнего возраста. А у каждого гражданина старше шестнадцати поинтересуются, какое образование он получил, где работал и участвовал ли в соцпрограммах.
Всего в исследовании будут задействованы 1422 респондента из трех регионов, среди них – 543 человека от 16 лет в Тюменской области.
Полученная информация позволит подготовить статистику, которая даст возможность оценить уровень трудовой занятости и материального благополучия разных групп населения.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области 144 безработных гражданина с помощью служб занятости могут получить средства на открытие своего дела.