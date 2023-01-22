В Тюменской области готовят к открытию новые школы в микрорайонах

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
По словам начальника главного управления строительства региона, такого количества учебных мест в год в Тюменской области еще было.
«Это будет рекорд. Несмотря на все сложности, с которыми сталкивается наша страна в целом и строительный комплекс в частности, строительство объектов идет. И мы планируем их ввод в обозначенные сроки», — подчеркнул Павел Перевалов.
Самые крупные школы строят в Тюмени в микрорайонах Тура, Плеханово, Ямальский-2. Общая вместимость учебных заведений — 4 тысячи 201 место.
По программе замены ветхих школ в этом году в Тюменской области также завершат строительство зданий в селе Митькинское Вагайского района и селе Крашенинино Упоровского района. Школы рассчитаны на 22 и 40 учеников соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что 10 января в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево была открыта новая школа на 1200 мест. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта завершили раньше на несколько месяцев.