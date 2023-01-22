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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В Тюменской области готовят к открытию новые школы в микрорайонах

Сегодня, 09:49
Фото: ГУС ТО

В Тюменской области в этом году создадут рекордное количество учебных мест

Пять новых школ откроют в Тюменской области в этом году. Учебные заведения смогут принять более 4 тысяч детей.
Сюжет
Тюмень

По словам начальника главного управления строительства региона, такого количества учебных мест в год в Тюменской области еще было.

«Это будет рекорд. Несмотря на все сложности, с которыми сталкивается наша страна в целом и строительный комплекс в частности, строительство объектов идет. И мы планируем их ввод в обозначенные сроки», — подчеркнул Павел Перевалов.

Самые крупные школы строят в Тюмени в микрорайонах Тура, Плеханово, Ямальский-2. Общая вместимость учебных заведений — 4 тысячи 201 место.

По программе замены ветхих школ в этом году в Тюменской области также завершат строительство зданий в селе Митькинское Вагайского района и селе Крашенинино Упоровского района. Школы рассчитаны на 22 и 40 учеников соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что 10 января в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево была открыта новая школа на 1200 мест. Строительство и ввод в эксплуатацию объекта завершили раньше на несколько месяцев.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школы#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Главное управление строительства
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