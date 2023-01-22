В тюменском МЧС рассказали подробности о пожаре на Маяке

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
«Сообщение о пожаре поступило около семи часов вечера. Пожар произошел в частном жилом доме по ул. Восстания. Привлекаются 5 единиц техники и 14 человек. В настоящее время пожар локализован», — уточнили «Нашему Городу» в пресс-службе ведомства.
Предварительная площадь пожара составляет порядка 55 квадратных метров. Информации о погибших или пострадавших не поступало.
Видео пожара в соцсетях разместили местные жители. На звуки сирен собрались тюменцы. Некоторые горожане считают, что пожар произошел из-за того, что там «орудуют маргиналы». Но специалистам еще предстоит установить причину возгорания.