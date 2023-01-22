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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В тюменском МЧС рассказали подробности о пожаре на Маяке

Сегодня, 15:05
Фото: 1MI

Стали известны подробности о пожаре в районе Маяка в Тюмени

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что пожар, произошедший сегодня вечером, начался около 7 часов вечера. На месте продолжают работать спасатели.
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Тюмень
«Сообщение о пожаре поступило около семи часов вечера. Пожар произошел в частном жилом доме по ул. Восстания. Привлекаются 5 единиц техники и 14 человек. В настоящее время пожар локализован», — уточнили «Нашему Городу» в пресс-службе ведомства.

Предварительная площадь пожара составляет порядка 55 квадратных метров. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

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Видео пожара в соцсетях разместили местные жители. На звуки сирен собрались тюменцы. Некоторые горожане считают, что пожар произошел из-за того, что там «орудуют маргиналы». Но специалистам еще предстоит установить причину возгорания. 

#Анна Доронина#Пожар#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#МЧС
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