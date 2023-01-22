В Тюмени заканчивается бюджетное жилье

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Самую дешевую квартиру площадью 17,9 квадратных метров продают в поселке Новотарманский. Ее стоимость составляет 800 тысяч рублей. Имеется раздельный санузел с душевой кабиной.В самой квартире сделан косметический ремонт.
Однокомнатную квартиру площадью 19 «квадратов» можно купить на улице Бабарынка за 1 миллион 250 тысяч рублей.
«В квартире сделан хороший ремонт. Лоджия имеет 3 м², которые не входят площадь квартиры, также утеплена и объединена с комнатой», — указано в описании к недвижимости.
За 1 миллион 690 тысяч рублей продают квартиру-студию площадью 12,6 квадратных метров на улице Олимпийской. За эту стоимость продавец обещает оставить будущим покупателям всю мебель и бытовую технику.
Жилье большей площади, около 20 «квадратов», в Тюмени менее, чем на 1 миллион 900 тысяч рублей купить практически невозможно. Исключением являются лишь «срочные продажи», но цены снижены незначительно — не более, чем на 50 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области малогабаритные квартиры за год подорожали на 18%. Средняя стоимость однокомнатных квартир площадью до 35 квадратных метров составляет не менее 3 миллионов рублей.