В Тюмени заканчивается бюджетное жилье

Жилье большей площади, около 20 «квадратов», в Тюмени менее, чем на 1 миллион 900 тысяч рублей купить практически невозможно. Исключением являются лишь «срочные продажи», но цены снижены незначительно — не более, чем на 50 тысяч рублей.