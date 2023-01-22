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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В Тюмени заканчивается бюджетное жилье

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI

В Тюмени почти не осталось дешевых квартир

На рынке тюменском недвижимости практически не осталось бюджетных вариантов жилья стоимостью до двух миллионов рублей. На сегодняшний день в областной столице представлено немногим более 200 предложений. И только на вторичном рынке.
Сюжет
Тюмень

Самую дешевую квартиру площадью 17,9 квадратных метров продают в поселке Новотарманский. Ее стоимость составляет 800 тысяч рублей. Имеется раздельный санузел с душевой кабиной.В самой квартире сделан косметический ремонт.

Однокомнатную квартиру площадью 19 «квадратов» можно купить на улице Бабарынка за 1 миллион 250 тысяч рублей.

«В квартире сделан хороший ремонт. Лоджия имеет 3 м², которые не входят площадь квартиры, также утеплена и объединена с комнатой», — указано в описании к недвижимости.

За 1 миллион 690 тысяч рублей продают квартиру-студию площадью 12,6 квадратных метров на улице Олимпийской. За эту стоимость продавец обещает оставить будущим покупателям всю мебель и бытовую технику.

Жилье большей площади, около 20 «квадратов», в Тюмени менее, чем на 1 миллион 900 тысяч рублей купить практически невозможно. Исключением являются лишь «срочные продажи», но цены снижены незначительно — не более, чем на 50 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области малогабаритные квартиры за год подорожали на 18%. Средняя стоимость однокомнатных квартир площадью до 35 квадратных метров составляет не менее 3 миллионов рублей.

 

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Квартиры-студии#Цены#Цены на квартиры
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