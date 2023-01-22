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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

В Тюмени весной под новым брендом могут открыть магазин Zara

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI

Магазины Zara откроются весной под вывеской Maag

В Тюмени этой весной под новым брендом Maag может открыться магазин Zara. Единственная в областной столице торговая точка, расположенная в торгово-развлекательном центре «Кристалл», не работает с марта 2022 года.
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Тюмень

Новым владельцем торговых точек группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) является компания Daher Group. Весной новый владелец намерен запустить работу магазинов под своим брендом. Одной из первых откроют торговую точку в московском торговом центре «Авиапарк», — пишет  «Коммерсантъ».

В магазине будет представлена детская, мужская и женская одежда. Эксперты отмечают, что новые магазины могут столкнуться с сокращением спроса и увеличением трат на реализацию бизнеса на фоне роста конкуренции.

Ранее «Наш Город» писал, что 27 декабря в Тюмени в ТРЦ «Галерея Вояж» после долгого простоя возобновил работу магазин Mango. Торговая точка не работала с 4 марта 2022 года.

Брендовый магазин одежды Mango снова открылся в тюменском ТРЦ «Галерея Вояж»
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магазины#Открытие#Тюмень#Тюменская область#Торговые центры
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