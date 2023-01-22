В Тюмени весной под новым брендом могут открыть магазин Zara

Магазины Zara откроются весной под вывеской Maag

В Тюмени этой весной под новым брендом Maag может открыться магазин Zara. Единственная в областной столице торговая точка, расположенная в торгово-развлекательном центре «Кристалл», не работает с марта 2022 года.

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