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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В районе Маяка в Тюмени загорелся частный дом

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI

Пожар произошел на Маяке в Тюмени

Возгорание частного дома в районе Маяка произошло вечером в это воскресенье. На место приехали спасатели, машины скорой помощи.
Сюжет
Тюмень
«На Маяке, рядом с улицей Интернациональной случился пожар в частном доме», — рассказали очевидцы в социальных сетях.

На место происшествия вызвали МЧС, спасатели уже приступили к тушению постройки. Звуки сирен доносятся на весь район. Вокруг собралось немало зевак. 

Для выяснения всех подробностей происшествия «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области. Комментарий ведомства ожидается.

Тюменцы считают, что пожар произошел из-за того, что «орудуют маргиналы». 

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью в районе деревни Патрушева потушили тлеющий торфяник. Теперь очагов горения не видно, как и дыма, а почва уже замерзла. 

#Анна Доронина#Пожар#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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