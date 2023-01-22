В районе Маяка в Тюмени загорелся частный дом

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
«На Маяке, рядом с улицей Интернациональной случился пожар в частном доме», — рассказали очевидцы в социальных сетях.
На место происшествия вызвали МЧС, спасатели уже приступили к тушению постройки. Звуки сирен доносятся на весь район. Вокруг собралось немало зевак.
Для выяснения всех подробностей происшествия «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области. Комментарий ведомства ожидается.
Тюменцы считают, что пожар произошел из-за того, что «орудуют маргиналы».
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью в районе деревни Патрушева потушили тлеющий торфяник. Теперь очагов горения не видно, как и дыма, а почва уже замерзла.