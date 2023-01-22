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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

В одном из многоквартирных домов второго Заречного микрорайона случился пожар

Сегодня, 16:26
Фото: 1MI

В Тюмени возможен пожар в доме по адресу Заречный проезд

В паблике «ЧС Тюмень» от подписчика поступило сообщение о возможном пожаре в многоквартирном доме по адресу Заречный проезд, 39, корпус 1.
«Сейчас мы проходили возле дома по адресу Заречный проезд, 39, корпус 1. Раздаются звуки пожарной сирены, пожарные забежали в жилое здание, мы стоим, наблюдаем. Лифты заблокированы. Все выбежали, всем страшно», — поделился тюменец.

Данные о том, в какой квартире был пожар и есть ли пострадавшие, пока не имеются. На месте работают спасатели. Ожидаются комментарии от сотрудников МЧС.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня вечером около 19.00 загорелся частный дом в районе Маяка.

В тюменском МЧС рассказали подробности о пожаре на Маяке
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#Елена Чебоксарова#Пожары#Пожар#Пожарные#Спасатели#МЧС#Сотрудники МЧС#Огонь
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