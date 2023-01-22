В одном из многоквартирных домов второго Заречного микрорайона случился пожар

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
«Сейчас мы проходили возле дома по адресу Заречный проезд, 39, корпус 1. Раздаются звуки пожарной сирены, пожарные забежали в жилое здание, мы стоим, наблюдаем. Лифты заблокированы. Все выбежали, всем страшно», — поделился тюменец.
Данные о том, в какой квартире был пожар и есть ли пострадавшие, пока не имеются. На месте работают спасатели. Ожидаются комментарии от сотрудников МЧС.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня вечером около 19.00 загорелся частный дом в районе Маяка.