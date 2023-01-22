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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Тюменцам предлагают слепить необычные снежные фигуры

Сегодня, 11:11
Фото: ДК Водник

Тюменцы смогут поучаствовать в конкурсе необычных зимних скульптур

Конкурс необычных зимних снеговиков «Зимние скульптуры» стартовал в Тюменской области. Принять участие в творческом состязании могут все желающие — ограничений по возрасту нет.
Сюжет
Тюмень

Также отсутствуют какие-либо ограничения по тематике и количеству снежных фигур. Единственное правило — фотографию созданной из снега скульптуры нужно отправить до 10 февраля на электронную почту [email protected]. В письме также необходимо рассказать о себе и снежной фигуре.

Творения тюменцев будут опубликованы в отдельном альбоме VK-группы ДК «Водник».

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени Александр Корнеев в минувшем году вылепил из снега скульптуру Венеры Московской, держащий в руках земной шар. Ранее тюменцев радовал горожан фигурами тигра, победившего COVID-19, крысы, слона и золотой рыбки.

Тюменский мастер вылепил из снега Венеру Московскую
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Конкурсы#Снег#Тюменская область
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