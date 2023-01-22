Тюменцам предлагают слепить необычные снежные фигуры

Также отсутствуют какие-либо ограничения по тематике и количеству снежных фигур. Единственное правило — фотографию созданной из снега скульптуры нужно отправить до 10 февраля на электронную почту [email protected]. В письме также необходимо рассказать о себе и снежной фигуре.