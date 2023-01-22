Тюменцам предлагают слепить необычные снежные фигуры

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Также отсутствуют какие-либо ограничения по тематике и количеству снежных фигур. Единственное правило — фотографию созданной из снега скульптуры нужно отправить до 10 февраля на электронную почту [email protected]. В письме также необходимо рассказать о себе и снежной фигуре.
Творения тюменцев будут опубликованы в отдельном альбоме VK-группы ДК «Водник».
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени Александр Корнеев в минувшем году вылепил из снега скульптуру Венеры Московской, держащий в руках земной шар. Ранее тюменцев радовал горожан фигурами тигра, победившего COVID-19, крысы, слона и золотой рыбки.