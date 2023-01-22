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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Тюменке пришлось 2 раза оплатить проезд в автобусе из-за сбоя в терминале

Сегодня, 15:45
Фото: Тюмень - наш дом

Тюменка пожаловалась на двойную оплату проезда в автобусе

Жительница Тюмени в социальных сетях рассказала, что из-за ошибки в терминале оплаты ей пришлось два раза заплатить за проезд в автобусе № 25. Первый раз оплата с карты не прошла, но деньги списались.
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Тюмень
«Ехали с ребенком на автобусе № 25 по маршруту ул. Моторостроителей — ул. Первомайская. Кондуктор при оплате картой сказала, что карта не проходит, и я заплатила наличными. Позже пришло смс об оплате проезда», — объяснила горожанка.

То, что она оплатила проезд дважды, женщина узнала только после того, как вышла из автобуса. Эта ситуация немного расстроила горожанку.

«Не обеднею, конечно, но просто неприятно», — добавила она.

В комментариях отметились местные жители, которые неоднократно попадали в такую же ситуацию. Елизавете Х. однажды пришлось заплатить за одну поездку сразу 4 раза — именно столько раз прикладывали карту к терминалу. 

Тюменцы снова просят городскую администрацию взяться за общественный транспорт
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Ранее «Наш Город» писал о постоянных жалобах горожан на общественный транспорт в Тюмени. Один из тюменцев каждый день ждет автобус № 66 по 30-40 минут, хотя он должен ходить каждые 8-15 минут. За весь январь он только один раз смог дождаться этот автобус. 

#Анна Доронина#Общество#Жалобы#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Общественный транспорт#Оплата проезда
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