Тюменке пришлось 2 раза оплатить проезд в автобусе из-за сбоя в терминале

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
«Ехали с ребенком на автобусе № 25 по маршруту ул. Моторостроителей — ул. Первомайская. Кондуктор при оплате картой сказала, что карта не проходит, и я заплатила наличными. Позже пришло смс об оплате проезда», — объяснила горожанка.
То, что она оплатила проезд дважды, женщина узнала только после того, как вышла из автобуса. Эта ситуация немного расстроила горожанку.
«Не обеднею, конечно, но просто неприятно», — добавила она.
В комментариях отметились местные жители, которые неоднократно попадали в такую же ситуацию. Елизавете Х. однажды пришлось заплатить за одну поездку сразу 4 раза — именно столько раз прикладывали карту к терминалу.
Ранее «Наш Город» писал о постоянных жалобах горожан на общественный транспорт в Тюмени. Один из тюменцев каждый день ждет автобус № 66 по 30-40 минут, хотя он должен ходить каждые 8-15 минут. За весь январь он только один раз смог дождаться этот автобус.