Тюменке пришлось 2 раза оплатить проезд в автобусе из-за сбоя в терминале

Ранее «Наш Город» писал о постоянных жалобах горожан на общественный транспорт в Тюмени. Один из тюменцев каждый день ждет автобус № 66 по 30-40 минут, хотя он должен ходить каждые 8-15 минут. За весь январь он только один раз смог дождаться этот автобус.