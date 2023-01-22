Пьяный тюменец пробрался в чужой дом и похитил продукты

Полиции удалось быстро обнаружить похитителя — им оказался ранее судимый мужчина 1989 года. Преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Селянин признался, что он знал о том, что в доме никто не проживает. Замок на двери он сорвал при помощи металлической трубы. В доме тюменец нашел продукты, алюминиевую флягу и фен. Все это он прихватил с собой. Общий ущерб составил 3 тысячи рублей.