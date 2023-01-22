nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Подземную парковку на площади 400-летия Тюмени могут сделать платной

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI

Подземную парковку в центре Тюмени могут сделать платной

В Тюмени может стать на одну платную подземную парковку больше. Речь идет о паркинге на площади 400-летия города. Ранее на нее неоднократно жаловались горожане в социальных сетях — тюменцы сообщали, что она практически полностью занята брошенными автомобилями.
Сюжет
Тюмень

По данным администрации Тюмени, вопрос о введении платы за машиноместо на данном паркинге будет рассмотрен после проведения соответствующего анализа об уровне ее заполняемости, пишет 72.RU.

Двухуровневая парковка на 289 машиномест у Драмтеатра была открыта в мае 2018 года. Строительством занималась компания «Мострострой-11». Планировалось, что первое время после открытия паркинг будет работать в тестовом режиме, после чего перейдет на платный формат. Однако этого до сих пор так и не произошло. Примечательно, что довольно продолжительное время после открытия в паркинге были свободны 90% мест.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 30 января начнут работать новые парковочные зоны общей вместимостью 1 тысяча 220 машино-мест. Платные парковки откроют в границах улиц Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической и участка улицы Республики от Максима Горького до Мельникайте.

 

В Тюмени с 30 января введут новые платные парковки
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Парковки#Платные парковки#Площадь 400-летия Тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
18 января 09:02
К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
18 января 04:26
Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку
18 января 10:24
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 01:38
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
19 января 11:52