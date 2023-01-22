Подземную парковку на площади 400-летия Тюмени могут сделать платной

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По данным администрации Тюмени, вопрос о введении платы за машиноместо на данном паркинге будет рассмотрен после проведения соответствующего анализа об уровне ее заполняемости, пишет 72.RU.
Двухуровневая парковка на 289 машиномест у Драмтеатра была открыта в мае 2018 года. Строительством занималась компания «Мострострой-11». Планировалось, что первое время после открытия паркинг будет работать в тестовом режиме, после чего перейдет на платный формат. Однако этого до сих пор так и не произошло. Примечательно, что довольно продолжительное время после открытия в паркинге были свободны 90% мест.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 30 января начнут работать новые парковочные зоны общей вместимостью 1 тысяча 220 машино-мест. Платные парковки откроют в границах улиц Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической и участка улицы Республики от Максима Горького до Мельникайте.