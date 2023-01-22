Подземную парковку на площади 400-летия Тюмени могут сделать платной

Двухуровневая парковка на 289 машиномест у Драмтеатра была открыта в мае 2018 года. Строительством занималась компания «Мострострой-11». Планировалось, что первое время после открытия паркинг будет работать в тестовом режиме, после чего перейдет на платный формат. Однако этого до сих пор так и не произошло. Примечательно, что довольно продолжительное время после открытия в паркинге были свободны 90% мест.