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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

На тюменской «трассе смерти» произошло смертельное ДТП

Сегодня, 07:03
Фото: Главное Тобольск

В лобовом ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 33-летний водитель

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне на 238-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Здесь столкнулись два легковых автомобиля Nissan и Kia.
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ДТП

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель Nissan выехал на встречную полосу движения. В результате аварии смертельные травмы получил 33-летний водитель Nissan, житель Тобольского района. Травмы получила 35-летняя водитель Kia, жительница Абалака.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня для движения транспортных средств был открыт расширенный до четырех полос участок на федеральной трассе Тюмень — Омск. Разрешенная скорость движения здесь составляет 90 километров в час. С 61 по 63-й километр автодороги из-за ремонтных работ она снижена до 59 км/ч.

 

 

 

Новый участок трассы Тюмень — Омск открыли для движения
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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область#Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск
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