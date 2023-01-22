На тюменской «трассе смерти» произошло смертельное ДТП

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель Nissan выехал на встречную полосу движения. В результате аварии смертельные травмы получил 33-летний водитель Nissan, житель Тобольского района. Травмы получила 35-летняя водитель Kia, жительница Абалака.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня для движения транспортных средств был открыт расширенный до четырех полос участок на федеральной трассе Тюмень — Омск. Разрешенная скорость движения здесь составляет 90 километров в час. С 61 по 63-й километр автодороги из-за ремонтных работ она снижена до 59 км/ч.