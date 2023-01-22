На тюменской трассе поймали «бесправника», опьяневшего от кваса

Всего за минувший сутки на дорогах Тюменской области были задержаны восемнадцать водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще семнадцать — сегодня ночью. По заверениям автовладельцев, перед поездкой они употребляли водку, ликеры, пиво. Крепкий квас пил только один из них.