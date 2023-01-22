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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

На тюменской трассе поймали «бесправника», опьяневшего от кваса

Сегодня, 12:21
Фото: ГИБДД Тюменской области

По Тюменью задержали 66-летнего «бесправника», опьяневшего от кваса

66-летнего жителя Тюменской области отстранили от управления транспортом инспекторы ГИБДД за отсутствие прав и показания алкотестера 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Инцидент произошел в Голышмановском районе.
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Тюмень

Пожилой селянин на ВАЗ2101 сообщил инспекторам ДПС, что перед поездкой пил только квас. А направлялся он из гостей домой в село Омутинское со своей супругой. Правда, до дома добраться за рулем ему не удалось — автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Всего за минувший сутки на дорогах Тюменской области были задержаны восемнадцать водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще семнадцать — сегодня ночью. По заверениям автовладельцев, перед поездкой они употребляли водку, ликеры, пиво. Крепкий квас пил только один из них.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня проходят рейды по проверкам водителей такси. Уже выявлено пять нарушений, в том числе нарушения правил перевозки детей.

В Тюмени ГИБДД устроила проверку таксистов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Водители#Нетрезвые водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область
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