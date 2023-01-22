На тюменской трассе поймали «бесправника», опьяневшего от кваса

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Пожилой селянин на ВАЗ2101 сообщил инспекторам ДПС, что перед поездкой пил только квас. А направлялся он из гостей домой в село Омутинское со своей супругой. Правда, до дома добраться за рулем ему не удалось — автомобиль эвакуировали на спецстоянку.
Всего за минувший сутки на дорогах Тюменской области были задержаны восемнадцать водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще семнадцать — сегодня ночью. По заверениям автовладельцев, перед поездкой они употребляли водку, ликеры, пиво. Крепкий квас пил только один из них.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня проходят рейды по проверкам водителей такси. Уже выявлено пять нарушений, в том числе нарушения правил перевозки детей.