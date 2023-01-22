Комиссар НХЛ высказался о поступке Проворова

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежную прессу, функционер считает, что не осуждает действий хоккеиста, который отказался принимать участие в раскатке своей команды в свитере с символикой движения ЛГБТ по религиозным соображениям.
В то же время, руководитель призвал ориентироваться на поддержку секс-меньшинств подавляющим большинство игроков НХЛ, а также болельщиков, а не акцентировать внимание на тех, кто по каким-либо причинам не может к ним присоединиться.
Добавим, что ранее свою поддержку Проворову высказали главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла, а также множество болельщиков «летчиков», в том числе, из числа ЛГБТ, отметивших, что хоть они и не поддерживают действий игрока, но он имеет полное право на них, достойно аргументировав свой поступок.