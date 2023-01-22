nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Комиссар НХЛ высказался о поступке Проворова

Сегодня, 12:40
Фото: pxhere.com
Комиссар НХЛ Гари Беттмэн отреагировал на ситуацию с защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на зарубежную прессу, функционер считает, что не осуждает действий хоккеиста, который отказался принимать участие в раскатке своей команды в свитере с символикой движения ЛГБТ по религиозным соображениям.

В то же время, руководитель призвал ориентироваться на поддержку секс-меньшинств подавляющим большинство игроков НХЛ, а также болельщиков, а не акцентировать внимание на тех, кто по каким-либо причинам не может к ним присоединиться. 

Добавим, что ранее свою поддержку Проворову высказали главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла, а также множество болельщиков «летчиков», в том числе, из числа ЛГБТ, отметивших, что хоть они и не поддерживают действий игрока, но он имеет полное право на них, достойно аргументировав свой поступок.

Подпишитесь
Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
18 января 09:02
К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
18 января 04:26
Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку
18 января 10:24
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 01:38
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
19 января 11:52