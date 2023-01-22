Каждый седьмой тюменский водитель-бесправник — подросток

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:15
По данным Госавтоинспекции, большая часть родителей задержанных водителей-подростков заверяли, что даже не знали о том, что их ребенок водит автомобиль. Хотя при этом подростки ездят либо на родительских машинах, либо на транспорте, купленном самостоятельно.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло серьезное ДТП. В аварии погиб один человек, водитель одной из машин. Еще один автовладелец с травмами был госпитализирован.