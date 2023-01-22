nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Каждый седьмой тюменский водитель-бесправник — подросток

Сегодня, 08:11
Фото: ГИБДД

В Тюменской области в 2022 году задержали более 4,5 тысячи «бесправников» за рулем

Более 4,5 тысяч водителей-бесправников поймали в 2022 году на дорогах Тюменской области инспекторы ГИБДД. Каждый седьмой из них — несовершеннолетний подросток.
Сюжет
Тюмень

По данным Госавтоинспекции, большая часть родителей задержанных водителей-подростков заверяли, что даже не знали о том, что их ребенок водит автомобиль. Хотя при этом подростки ездят либо на родительских машинах, либо на транспорте, купленном самостоятельно.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло серьезное ДТП. В аварии погиб один человек, водитель одной из машин. Еще один автовладелец с травмами был госпитализирован.

На тюменской «трассе смерти» произошло смертельное ДТП
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Дороги#Водительское удостоверение#Водительские права#Тюменская область
Подпишитесь
Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
18 января 09:02
К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
18 января 04:26
Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку
18 января 10:24
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 01:38
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
19 января 11:52