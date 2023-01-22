Каждый седьмой тюменский водитель-бесправник — подросток

По данным Госавтоинспекции, большая часть родителей задержанных водителей-подростков заверяли, что даже не знали о том, что их ребенок водит автомобиль. Хотя при этом подростки ездят либо на родительских машинах, либо на транспорте, купленном самостоятельно.