Итоги недели: проверка УМВД, еще одна платная парковка, как прошло Крещение

Напомним, что двухуровневая парковка на 289 машиномест была открыта на площади 400-летия в 2018 году. Еще тогда планировалось, что она будет бесплатной на время работы в тестовом режиме, а потом ее переведут на платный формат, однако до настоящего момента это так и не случилось.