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Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Итоги недели: проверка УМВД, еще одна платная парковка, как прошло Крещение

Сегодня, 16:46
Фото: 1MI

Комиссия из Москвы нагрянула с проверкой в УМВД по Тюменской области

На этой неделе московские полицейские посетили Тюменскую область и выявили в ходе проверки ряд нарушений в УМВД. Основное из них заключалось в выдаче красивых номеров со стороны главы ведомства. По многочисленным жалобам горожан в Тюмени может появиться платная парковка.
Сюжет
Полиция

Проверка из столицы посетила УМВД по Тюменской области

В ходе министерской проверки из Москвы обнаружили нарушения в областном УМВД. Подозрение вызвали внеочередное получение жилья и субсидий, руководящий состав ведомства, выдача автомобильных номеров со стороны начальника Андрея Миллера

Напомним, информация о том, что полицейские подозревают Андрея Миллера в незаконной выдаче красивых номеров появилась в telegram-канале «Shot» после того, как инсайдерам «Нашего города» стало известно о визите комиссии из Москвы в наш регион.

«Номера вроде — ААА, 100, 333, ООО и т.д. — как показала полицейская проверка, незаконно выдавались с февраля по ноябрь. По нашим данным, пока выявили десять эпизодов», — написали в telegram-канале.

Ранее подобная история с номерами закончилась для бывшего главы регионального ГИБДД Михаила Киселева лишением должности и возбуждением уголовного дела.

К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
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В Тюмени могут сделать еще одну платную парковку

Платная подземная парковка может появиться в районе Драмтеатра. Ранее на нее не раз поступали жалобы от тюменцев в соцсетях. Горожане высказывали недовольство, что большую часть паркинга занимают брошенные автомобили.

Напомним, что двухуровневая парковка на 289 машиномест была открыта на площади 400-летия в 2018 году. Еще тогда планировалось, что она будет бесплатной на время работы в тестовом режиме, а потом ее переведут на платный формат, однако до настоящего момента это так и не случилось.

Ранее мы писали, что с 30 января в городе появятся платные парковки в границах Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической и участка улицы Республики от Максима Горького до Мельникайте.

Подземную парковку на площади 400-летия Тюмени могут сделать платной
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Как в Тюмени отметили Крещение

Праздник в Тюмени начали с крестного хода. Обряд освещения проводил Митрополит Димитрий: пока он шел, прихожане были вынуждены стоять на набережной, поскольку в целях безопасности их не могли пропустить на лед. В конце обряда Митрополит окунул крест в Иордань. Капли с него собрали в чашу, из которой он позже испил, а затем пригласил православных горожан набрать святую воду или искупаться в поруби.

Всего в Тюменской области было открыто 50 мест купания. По предварительной информации, 35 тысяч человек окунулись в крещенскую воду. К счастью, праздник прошел без происшествий.

 

Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
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#Елена Чебоксарова#Полиция#Проверка#УМВД#Умвд по тюмени#Нарушения#Крещение#Парковка#Платная парковка
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Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
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