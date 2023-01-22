Итоги недели: проверка УМВД, еще одна платная парковка, как прошло Крещение

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В ходе министерской проверки из Москвы обнаружили нарушения в областном УМВД. Подозрение вызвали внеочередное получение жилья и субсидий, руководящий состав ведомства, выдача автомобильных номеров со стороны начальника Андрея Миллера
Напомним, информация о том, что полицейские подозревают Андрея Миллера в незаконной выдаче красивых номеров появилась в telegram-канале «Shot» после того, как инсайдерам «Нашего города» стало известно о визите комиссии из Москвы в наш регион.
«Номера вроде — ААА, 100, 333, ООО и т.д. — как показала полицейская проверка, незаконно выдавались с февраля по ноябрь. По нашим данным, пока выявили десять эпизодов», — написали в telegram-канале.
Ранее подобная история с номерами закончилась для бывшего главы регионального ГИБДД Михаила Киселева лишением должности и возбуждением уголовного дела.
Платная подземная парковка может появиться в районе Драмтеатра. Ранее на нее не раз поступали жалобы от тюменцев в соцсетях. Горожане высказывали недовольство, что большую часть паркинга занимают брошенные автомобили.
Напомним, что двухуровневая парковка на 289 машиномест была открыта на площади 400-летия в 2018 году. Еще тогда планировалось, что она будет бесплатной на время работы в тестовом режиме, а потом ее переведут на платный формат, однако до настоящего момента это так и не случилось.
Ранее мы писали, что с 30 января в городе появятся платные парковки в границах Первомайской — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советской, Луначарского — Ирбитской — Ямской — Коммунистической и участка улицы Республики от Максима Горького до Мельникайте.
Праздник в Тюмени начали с крестного хода. Обряд освещения проводил Митрополит Димитрий: пока он шел, прихожане были вынуждены стоять на набережной, поскольку в целях безопасности их не могли пропустить на лед. В конце обряда Митрополит окунул крест в Иордань. Капли с него собрали в чашу, из которой он позже испил, а затем пригласил православных горожан набрать святую воду или искупаться в поруби.
Всего в Тюменской области было открыто 50 мест купания. По предварительной информации, 35 тысяч человек окунулись в крещенскую воду. К счастью, праздник прошел без происшествий.