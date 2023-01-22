Частные инвестиции в тюменских застройщиков достигают 5 млн рублей

Частные инвесторы предпочитают вкладываться в тюменских застройщиков

Инвесторы сейчас предпочитают вкладываться в недвижимость в Тюменской области. Пока на фондовом рынке есть проблемы, инвесторы обращают внимание на реальный бизнес, сообщили в «РБК Тюмень».

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