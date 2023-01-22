Частные инвестиции в тюменских застройщиков достигают 5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
«Рынок коллективных инвестиций сейчас драйверится проблемами на фондовом рынке, неопределенностью на рынке криптовалют. Поэтому частные инвесторы интересуются реальным бизнесом, как малым, так и средним предпринимательством. Они видят здесь инвестиционные возможности», — рассказал на «Рождественском саммите» Сергей Федореев, учредитель инвестплатформы «ВДело».
По словам эксперта, инвесторы отдают предпочтение самой популярной сфере — недвижимости. В среднем инвестиции могут достигать 5 млн рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что из бюджета администрации Тюмени планируют выделить более 1 млрд рублей на улучшение жилищных условий местных жителей.