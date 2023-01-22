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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Частные инвестиции в тюменских застройщиков достигают 5 млн рублей

Сегодня, 13:07
Фото: 1MI

Частные инвесторы предпочитают вкладываться в тюменских застройщиков

Инвесторы сейчас предпочитают вкладываться в недвижимость в Тюменской области. Пока на фондовом рынке есть проблемы, инвесторы обращают внимание на реальный бизнес, сообщили в «РБК Тюмень».
«Рынок коллективных инвестиций сейчас драйверится проблемами на фондовом рынке, неопределенностью на рынке криптовалют. Поэтому частные инвесторы интересуются реальным бизнесом, как малым, так и средним предпринимательством. Они видят здесь инвестиционные возможности», — рассказал на «Рождественском саммите» Сергей Федореев, учредитель инвестплатформы «ВДело».

По словам эксперта, инвесторы отдают предпочтение самой популярной сфере — недвижимости. В среднем инвестиции могут достигать 5 млн рублей.

Местные власти направят миллиарды рублей, чтобы улучшить жилищные условия тюменцев
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Ранее «Наш Город» писал, что из бюджета администрации Тюмени планируют выделить более 1 млрд рублей на улучшение жилищных условий местных жителей. 

#Анна Доронина#Инвестиции#Недвижимость#Тюмень#Тюменская область#Инвестиционный форум
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