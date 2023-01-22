430 лет назад в Тобольск привезли первого ссыльного

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
После того рокового звона, из-за которого начались большие волнения в 1591 году, колокол признали подстрекателем к бунту и наказали — сбросили с колокольни, вырвали язык и отрубили ухо, отхлестали плетьми и сослали в Тобольск.
Еще два раза в угличский колокол звонили наследники российского престола — во время Высочайших визитов в Тобольск в 1837 и 1891 годах.
Помилован ссыльный колокол был в канун 300-летия ссылки. Амнистию для подстрекателя объявил император Александр III. Сейчас в Тобольске осталась точная копия колокола из папье-маше, созданная варшавским студентом. Экспонат разместили в Музее истории управления Сибирью.
За новогодние каникулы на экскурсиях и выставках в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике побывали 57,6 тысяч человек — среди них и местные жители, и туристы.
Накануне «Наш Город» рассказывал, что в тюменских музеях появятся экспонаты, которые незрячие и слабовидящие горожане смогут «посмотреть» с помощью тактильных ощущений.