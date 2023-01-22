430 лет назад в Тобольск привезли первого ссыльного

Первый в истории ссыльный прибыл в Тобольск 430 лет назад

Угличский колокол был сослан в Сибирь после того, как возвестил звоном о гибели царевича Дмитрия. Он стал первым ссыльным в истории Тобольска. Прибыл он в духовную столицу Сибири 430 лет назад.