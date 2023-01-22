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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

430 лет назад в Тобольск привезли первого ссыльного

Сегодня, 14:51
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Первый в истории ссыльный прибыл в Тобольск 430 лет назад

Угличский колокол был сослан в Сибирь после того, как возвестил звоном о гибели царевича Дмитрия. Он стал первым ссыльным в истории Тобольска. Прибыл он в духовную столицу Сибири 430 лет назад.

После того рокового звона, из-за которого начались большие волнения в 1591 году, колокол признали подстрекателем к бунту и наказали — сбросили с колокольни, вырвали язык и отрубили ухо, отхлестали плетьми и сослали в Тобольск.

Еще два раза в угличский колокол звонили наследники российского престола — во время Высочайших визитов в Тобольск в 1837 и 1891 годах.

Помилован ссыльный колокол был в канун 300-летия ссылки. Амнистию для подстрекателя объявил император Александр III. Сейчас в Тобольске осталась точная копия колокола из папье-маше, созданная варшавским студентом. Экспонат разместили в Музее истории управления Сибирью.

За новогодние каникулы на экскурсиях и выставках в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике побывали 57,6 тысяч человек — среди них и местные жители, и туристы. 

Незрячие тюменцы смогут «увидеть» музейные экспонаты
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Накануне «Наш Город» рассказывал, что в тюменских музеях появятся экспонаты, которые незрячие и слабовидящие горожане смогут «посмотреть» с помощью тактильных ощущений. 

#Анна Доронина#Общество#Тюменская область#Музей#Ссылка#Сибирь
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