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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Жители Тюмени могут избавиться от ненужных вещей, сдав их на благотворительность

Сегодня, 13:43
Фото: 1MI

Тюменцы могут сдать ненужные вещи на благотворительность до конца января

Горожане, у которых накопилось много ненужных вещей, могут с пользой от них избавиться — передать проекту «Чулан». С недавнего времени появилась возможность вывезти их курьером, рассказали в группе «Чулана».
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Тюмень

Отдать собранные вещи местные жители могут в пункте сбора в мультицентре «Моя территория». Пункт будет находиться там до 31 января текущего года. Также вещи принимают в двух магазинах «Чулан».

Как сообщили организаторы проекта, собранные вещи пойдут на благотворительность или переработку. Сюда можно сдать почти все, что хочется выкинуть — одежду и обувь, книги, пластинки, посуду и другое.

А с 19 января проект «Чулан» заявил о введении платного вывоза ненужных вещей. После оставления заявки курьер приедет в течение 3-5 дней и заберет пакеты. Также был отменен минимальный вес для вывоза. Это значит, что горожанам не придется копить вещи, а можно будет сразу избавиться от ненужного.

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#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Благотворительность#Благотворительные акции
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