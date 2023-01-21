Жители Тюмени могут избавиться от ненужных вещей, сдав их на благотворительность

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Отдать собранные вещи местные жители могут в пункте сбора в мультицентре «Моя территория». Пункт будет находиться там до 31 января текущего года. Также вещи принимают в двух магазинах «Чулан».
Как сообщили организаторы проекта, собранные вещи пойдут на благотворительность или переработку. Сюда можно сдать почти все, что хочется выкинуть — одежду и обувь, книги, пластинки, посуду и другое.
А с 19 января проект «Чулан» заявил о введении платного вывоза ненужных вещей. После оставления заявки курьер приедет в течение 3-5 дней и заберет пакеты. Также был отменен минимальный вес для вывоза. Это значит, что горожанам не придется копить вещи, а можно будет сразу избавиться от ненужного.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский театр кукол ищет реквизит для нового спектакля для взрослых «Мастер и Маргарита». Местные жители, которые помогут с нужными вещами, получат бесплатные билеты на представление.