Жители Тюмени могут избавиться от ненужных вещей, сдав их на благотворительность

А с 19 января проект «Чулан» заявил о введении платного вывоза ненужных вещей. После оставления заявки курьер приедет в течение 3-5 дней и заберет пакеты. Также был отменен минимальный вес для вывоза. Это значит, что горожанам не придется копить вещи, а можно будет сразу избавиться от ненужного.