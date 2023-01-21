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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Жена Бережного выступила в программе у Малахова

Сегодня, 04:03
Фото: nashgorod.ru

Супруга Виталия Бережного приехала из Тюмени на программу Малахова

Гражданская супруга Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве Насти Муравьевой, приняла участие в программе Андрей Малахова на федеральном канале. Женщина заявила на всю страну о том, что уверена в невиновности Бережного. В эфир передача вышла в пятницу, 20 января.
Сюжет
Тюмень

В качестве аргумента Ирина Давыдова привела тот факт, что в день, когда произошла трагедия, они весь день была с мужем на связи.

«У меня есть детализация звонков — весь день, 30 июня, когда девочка пропала, мы были на связи. Ни в состоянии алкогольного, ни наркотического опьянения он не находился, потому что в тот день работал. Его подставили, я в этом уверена», — заявила Ирина Давыдова.

В невиновности Бережного и выбивания признания в совершении преступления заявил и пасынок Бережного Александр, находившийся в студии, и отец Виталия, с которым было записано интервью.

«Его морально убили. Этого не может быть. Всё это подстава. В этой общежитии, где он снимал квартиру, более 40 человек уголовников. Его там и близко не было» — заявил мужчина.

Между тем, бабушка Настии Муравьевой, приехавшая на шоу, высказала претензии к родственникам Бережного и потребовала посадить мужчину в тюрьму до конца его жизни.

Бывший научный консультант Главного Управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин предположил, в свою очередь, что в Тюмени уже длительное время работает маньяк-убийца. По мнению специалиста, это не Бережной.

Ранее «Наш Город» писал, что 9 января в Москве прошло 9 января прошло заседание по делу об убийстве Насти Муравьевой. Однако коллегию присяжных заседателей собрать не удалось. Следующий отбор присяжных назначен на 6 февраля 2023 года.

На заседании по делу Виталия Бережного не удалось собрать коллегию присяжных
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Суд#Общество#Новости тюмени#Убийство#Происшествия#Шоу#Программа#Андрей Малахов
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