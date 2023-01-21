Жена Бережного выступила в программе у Малахова

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В качестве аргумента Ирина Давыдова привела тот факт, что в день, когда произошла трагедия, они весь день была с мужем на связи.
«У меня есть детализация звонков — весь день, 30 июня, когда девочка пропала, мы были на связи. Ни в состоянии алкогольного, ни наркотического опьянения он не находился, потому что в тот день работал. Его подставили, я в этом уверена», — заявила Ирина Давыдова.
В невиновности Бережного и выбивания признания в совершении преступления заявил и пасынок Бережного Александр, находившийся в студии, и отец Виталия, с которым было записано интервью.
«Его морально убили. Этого не может быть. Всё это подстава. В этой общежитии, где он снимал квартиру, более 40 человек уголовников. Его там и близко не было» — заявил мужчина.
Между тем, бабушка Настии Муравьевой, приехавшая на шоу, высказала претензии к родственникам Бережного и потребовала посадить мужчину в тюрьму до конца его жизни.
Бывший научный консультант Главного Управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин предположил, в свою очередь, что в Тюмени уже длительное время работает маньяк-убийца. По мнению специалиста, это не Бережной.
Ранее «Наш Город» писал, что 9 января в Москве прошло 9 января прошло заседание по делу об убийстве Насти Муравьевой. Однако коллегию присяжных заседателей собрать не удалось. Следующий отбор присяжных назначен на 6 февраля 2023 года.